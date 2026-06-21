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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 14 yaşındaydı... İzmir'de kına gecesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        14 yaşındaydı... İzmir'de kına gecesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybetti

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        14 yaşındaki Ayaz kınada öldürüldü

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        KINA GECESİNDE SALDIRI

        AA'daki habere göre olay; İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İlkokul bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

        Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK AYAZ KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

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        Ümmühan D.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D.'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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