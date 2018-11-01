Son dakika altın fiyatları! 01 Kasım altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatı 2018

Altın fiyatları Kasım ayının ilk gününe nasıl başlayacak? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,30 artışla 218,60 liradan tamamlamıştı. Altın piyasasında, en düşük 214 bin 800, en yüksek ise 215 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 214 bin 800 liradan kapattı. Peki bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?