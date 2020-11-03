Yurtiçi Kargo, Ayda'nın eğitimini üstlenecek

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İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir mucize gerçekleşti. 3 yaşındaki Ayda, 91 saatin ardından enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Sağlık Bakanlığı Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Tedavisi devam eden Ayda Gezgin için bir açıklama da Ayda'nın babası Uğur Gezgin'in çalıştığı Yurtiçi Kargo'dan geldi. Şirket, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ayda'nın tüm eğitim masraflarını üstleneceğini duyurdu.

"AYDA BİZİM KIZIMIZ!" başlığıyla yapılan açıklamada "91 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Ayda’mızın tüm eğitim masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır." denildi.

— Yurtiçi Kargo (@YurticiKargo) November 3, 2020

Yurtiçi Kargo, Ayda'nın enkaz altından kurtarılmasının ardından "Mucizenin adı Ayda! Şube müdürümüz Uğur Gezgin'in 4 yaşındaki kızı Ayda tam olarak 91 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz" açıklamasıyla Ayda'nın şirket çalışanlarının kızı olduğunu duyurmuştu.