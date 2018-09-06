Bakan Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Oldukça verimli geçtiği aktarılan görüşmede, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındı.

Görüşmede ihracatçıların dövizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirme ve yüzde 80'ini de bankada tutma zorunluluğuna ilişkin düzenleme de değerlendirildi. Bakan Albayrak, TİM'in düzenlemeye ilişkin taleplerinin tebliğlerle karşılanabileceğini bildirdi.

İhracat bedellerini 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirme ve en az yüzde 80'inin bir bankaya yatırarak TL'ye çevirme zorunluluğu tartışma yaratmıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı dünkü yazısında düzenlemeyi "İhracata darbe" olarak yorumlamıştı. Kısa vadede Türkiye’nin “döviz” meselesine ilaç olacak gibi görünen düzenlemenin gerçeklikle hiç alakası olmadığını savunan Altaylı, bunun ihracatçıları çift fatura ve eksik beyanda bulunmaya zorlayacağını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de dün Bloomberg HT yayına katılarak tebliği eleştirmişti.

Gülle, "71 bin ihracatçıyı ilgilendiren konuda keşke ihracat ailesi adına bizden de bir görüş alınsaydı. İşin açıkçası ihracatın hangi pazarda ne şekilde yapıldığını bu arkadaşların herhalde biraz daha sorgulaması gerekir. Bunun düzeltileceği ile ilgili yüksek bir kanaat taşıyorum. Biz sistem içerisinde kalan, sürekli denetlenen ihracat firmalarıyız. Bu şekilde konunun tartışılması bile yarar sağlamayacaktır. Aklı selim olarak düzeltilecektir" demişti.

3 ALANIMIZDAN BİRİSİ İHRACATI ARTIRMA

Öte yandan, Bakan Albayrak ve TİM heyeti arasındaki görüşmedeki ana gündem maddelerinden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseltilmesi için ağırlık verilmesi gereken alanlar oldu.

Bu kapsamda Albayrak, "İhracatçımızın, özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yeni ekonomi yaklaşımımızda, harcama ve yatırımlarımızda öncelikli 3 alanımızın birisi ihracatı artırma hedefini karşılamak olacak. Yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, yeni dönemde özellikle Eximbank'ın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını ve ihracatçıya verilen desteğin daha ileri taşınacağını da kaydetti.

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