Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracat Ana Planı”nı açıklıyor. Pekcan, plan çerçevesinde 5 hedef sektör 17 hedef ülke belirlendiğini söyledi. Bu sektörlerin otomotiv, makina, kimya, işlenmiş gıda, elektrik olduğunu kaydeden Pekcan "Yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatının payını yüzde 5'e çekmeyi hedefliyoruz" dedi. İhracat desteklerinde otomasyon çalışmalarını bu sene tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Pekcan Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kurulacağını ifade etti.
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