Son dakika! Beşiktaş'tan yeni "Kazak" hamlesi: Nuraly Alip...

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Türk cumhuriyetlerinden olan futbolcuların da yerli sayılması kararının ardından Beşiktaş'ta bu yönde çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Zenit'tenBakhtiyor Zaynutdinov'u istese de yüksek bonservis nedeniyle geri adım atan siyah-beyazlılar aynı ekipten yeni bir ismi gündeme aldı.