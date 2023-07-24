Son dakika! Beşiktaş'tan yeni "Kazak" hamlesi: Nuraly Alip...
Yeni kuraldan dolayı Türk cumhuriyetlerinden oyuncu arayışını sürdüren Beşiktaş, stopere Kazakistanlı bir ismi gündeme aldı
Türk cumhuriyetlerinden olan futbolcuların da yerli sayılması kararının ardından Beşiktaş'ta bu yönde çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Zenit'tenBakhtiyor Zaynutdinov'u istese de yüksek bonservis nedeniyle geri adım atan siyah-beyazlılar aynı ekipten yeni bir ismi gündeme aldı.
Siyah beyazlılar, Zenit'te forma giyen Nuraly Alip’i gündemine aldı. Kazak futbolcu için Rus temsilcisinin nabzını yoklayan yönetim, girişimlerini hızlandırdı.
23 yaşındaki futbolcunun, Zenit ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Nuraly Alip, transfer edilirse yerli statüsünde oynayacak.