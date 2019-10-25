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Dolar/TL 5.78'in üzerine çıktı

HABERTURK.COM

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası 5.74'ten 5.77'nin üzerine tırmanmıştı. Dolar bu seviyede fazla tutunamayarak gün boyunca 5.75-5.76 civarında bir seyir izledi. Haftanın son işlem gününe de 5.7680'den başladı. Sabah saatlerinde 5.7850'ye yükseldi

son dakika dolar

Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) merakla beklenen faiz kararı açıklandı. PPK, politika faizinde 100-150 puanlık beklentinin üzerinde bir şekilde 250 baz puanlık indirime gitti. Faiz kararı açıklanmadan önce 5.75'in hemen altında seyreden dolar/TL kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 5.77'nin üzerine tırmandı. 

 

Ancak kur bu seviyede tutunamadı ve kısa süre içerisinde yeniden 5.75 seviyesine döndü. Ardından gün boyunca 5.75-5.76 civarında bir seyir izledi. 

Dolar/TL yeni güne de 5.7680 seviyesinden başladı. Sabah saatlerinde 5.7850'ye yükseldi. Bugün açıklanacak veriler arasında ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Sektörel Güven Endeksleri öne çıkıyor. Ancak bu verilerin piyasalara önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Bugün Suriye'ye yönelik açıklamalar kurun gidişatında etkili olabilir ancak son jeopolitik gelişmeler bu konuda da sakin bir güne işaret ediyor. 

 

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