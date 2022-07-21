Altın fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dolar/TL kurundaki düşüş, Fed faiz kararı beklentileri gibi birçok durumdan etkilenen altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ivme kaydediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Temmuz Kapalıçarşı güncel çeyrek ve gram altın canlı alış satış fiyatları...