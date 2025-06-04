Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirildi.
Giriş: 04.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:18
Fenerbahçe'de yeni futbol direktörü belli oldu.
Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi.
Son olarak Bayer Leverkusen’de görev alan 30 yaşındaki futbol adamı, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.
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