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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!

        Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:18
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        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
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        Fenerbahçe'de yeni futbol direktörü belli oldu.

        Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi.

        Son olarak Bayer Leverkusen’de görev alan 30 yaşındaki futbol adamı, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

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