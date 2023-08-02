Fenerbahçe durmuyor: 2 transfer daha geliyor
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Dzeko, Kent, Tadic, Becao, Szymanski ve Mert Müldür transferiyle gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler durmuyor. Fenerbahçe 2 yıldız ismin transferleri için kulüpleriyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar
Fenerbahçe'nin Milan forması giyen 29 yaşındaki Rade Krunic için anlaşma sağladığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, Milan’dan Rade Krunic ile her konuda anlaşma sağladı.
Takımdan ayrılmak isteyen oyuncu için kulüpler arasında bonservis pazarlığı devam ediyor.
Orta saha oyuncusu, en son 2019 yılında Empoli'den 8.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olmuştu.
Boşnak oyuncu, Milano ekibi ile 125 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist kaydetti.
Güncel olarak 10 milyon euro piyasa değeri olan Bosna Hersek Milli Takım oyuncusunun normal sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.
EKAMBİ DE BİTİYOR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi, Olympique Lyon'un hazırlık kampı kadrosuna alınmadı.
Edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için Lyon ile her konuda anlaştı.
Beşiktaş da Kamerun Milli Takım oyuncusu ile yakından ilgilenmişti. 8 milyon euro piyasa değeri olan Ekambi, hem sol kanat hem de santrafor olarak oynuyor.