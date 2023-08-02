Edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için Lyon ile her konuda anlaştı.

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Beşiktaş da Kamerun Milli Takım oyuncusu ile yakından ilgilenmişti. 8 milyon euro piyasa değeri olan Ekambi, hem sol kanat hem de santrafor olarak oynuyor.