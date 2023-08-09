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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi... Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Ndidi, Dominguez, Krunic, Toko Ekambi, Muriel... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Ndidi, Dominguez, Krunic, Toko Ekambi, Muriel...

        Kadrosuna bir orta saha bir de kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor... Sarı-lacivertliler, 6 numara için son olarak Ndidi'yi gündemine alırken, Krunic ve Nicolas Dominguez'de ise İtalyan basınından yeni iddialar ortaya atıldı. Kanat transferinde ise Toko Ekambi'nin yanı sıra Luis Muriel de listeye girdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 15:59
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        6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Leicester City'nin Nijeryalı ön liberosu Wilfred Ndidi'yi gözüne kestirdi.

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        Championship'e düşen takımından ayrılmayı kafasına koyan 26 yaşındaki oyuncu, ilk teklife olumlu dönüş yaptı.

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        Yönetimin, İngiliz ekibine 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

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        Sarı-lacivertliler, Leicester'den gelecek yanıt sonrası Ada'ya çıkarma yapacak.

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        Wilfred Ndidi kimdir?

        Doğum tarihi: 16 Aralık 1996

        Doğum yeri: Lagos / Nijerya

        Yaş: 26

        Boy: 1,83 m

        Baş mevki: Önlibero

        Yan mevki: Merkez orta saha - Stoper

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 25 milyon €

        Oynadığı takımlar: KRC Genk, Leicester

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        Bu arada Kamerunlu sol kanat Karl Toko Ekambi'nin transferi de bitme aşamasına geldi.

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        Sarı-lacivertliler, 2.1 milyon Euro karşılığında Lyon ile anlaşırken, 30 yaşındaki futbolcuyu da 2.5 milyon Euro'ya ikna etti.

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        İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA

        İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        CalcioNews24'te yer alan habere göre Milan, uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Arjantinli orta sahayı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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        Kırmızı siyahlı ekibin oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, transferin çözülmesinde etkin olacak gelişmenin ise Milano ekibinin kadrosunda yer alan Krunic'in takımdan ayrılması olduğu belirtildi.

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        Haberde Krunic'in Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda Milan'ın Dominguez'i kadrosuna katacağının altı çizildi.

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        MURIEL HAMLESİ

        Fenerbahçe yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Luis Muriel'i gündemine aldı.

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        İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcü için girişimde bulunduğuna yer verdi. Ancak oyuncunun Roma'dan gelecek habere göre karar vereceği ifade edildi.

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        2019 yılında Sevilla'dan Atalanta'ya transfer olan Muriel'in sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. Kolombiyalı golcü Serie A'da 310 maçta 101 gol atıp, 52 asiste imza attı.

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        Fenerbahçe şimdiye kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Umut Nayir ve Dusan Tadic gibi isimleri kadrosuna kattı.

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