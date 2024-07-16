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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!

        Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 19:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:35
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        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
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        Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

        23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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