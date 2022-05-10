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Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor - Bologna maçı ne zaman?
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Frutti Extra Bursaspor, Avrupa sahnesinde parkeye "şampiyonluk" için çıkıyor

ULEB Avrupa Kupası finalinde çarşamba günü İtalya'da Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak yeşil-beyazlılar maça kilitlendi. Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, "İnşallah finalde kupayı alırız ve döndüğümüzde müthiş bir organizasyonla şehir turu atarız" diye konuştu

Frutti Extra Bursaspor - Bologna maçı ne zaman?

ULEB Avrupa Kupası finalinde Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak Frutti Extra Bursaspor, Türk basketboluna önemli bir başarı daha eklemek için parkeye çıkacak.

Türkiye liglerinde önemli başarılar elde eden Frutti Extra Bursaspor, bu başarısını Avrupa sahnesine taşımayı başardı.

ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele ettiği 10 takımlı B Grubu'ndan 7. sırada play-off serisine yükselen yeşil-beyazlıların, son 16'da kupanın favorisi olarak görülen Partizan NIS karşısında aldığı galibiyet final yolunda dönüm noktası oldu. Saniyeler kala tarihi bir dönüşe imza atan Bursa temsilcisinin final serüvenindeki hikayesi bu maçtaki 103-95'lik galibiyetiyle başladı.

Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Slovenya'nın Cedevita Olimpija 85-83, yarı finalde de Andorra ekibi MoraBanc Andorra'yı 85-68'lik skorla devirerek finale yükselmeyi başardı.

Play-off sürecinde tüm maçları deplasmanda oynayan ve Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'nda yarın da Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak Bursa temsilcisi, kupayı Türkiye'ye getirmek için parkeye çıkacak.

Saat 21.30'daki müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Final müsabakası için Bursa ve ilçelerinde dev ekranlar kurulacak. Binlerce yeşil-beyazlı taraftar, yapılacak organizasyonlarla final heyecanına meydanlarda ortak olacak.

"Şehrimiz ve ülkemiz adına çok gurur verici bir olay"

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine, kendilerini final heyecanı sardığını söyledi.

Hem mental olarak hem de fiziksel olarak hazır olduklarını belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Şehrimiz ve ülkemiz adına çok gurur verici bir olay. Şehir çok iyi hazırlanıyor. Buralara gelmemiz sadece şans değil. Sezon başından bu yana süren çalışmaların karşılığını almak ve inanmışlığın bir göstergesi. Son 16'da kupanın favorisi Partizan'ı yendik. Yine Virtus Segafredo Bologna da favorilerden biri. Favoriyi onlar olarak görüyorum. Totemi sürdürmek istiyorum. Çıktığımız tüm karşılaşmalarda rakipler ev sahibi avantajını kullanmıştı. İnşallah başarılı oluruz. Taraftarlara çok minnettarız. İnşallah galibiyetle döneriz. Taraftarımız bizi çok iyi bir şekilde karşılasın. İnşallah finalde kupayı alırız ve döndüğümüzde müthiş bir organizasyonla şehir turu atarız."

"Hayalin ötesinde bir yerdeyiz"

Genel Menajer Nedim Yücel da çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Camia olarak bu maça kenetlendiklerini aktaran Yücel, "Hayalin ötesinde bir yerdeyiz. Hiçbir maça favori olarak çıkmadık. Bu maçın da favorisi değiliz ama tüm maçlarda başımızı kaldırdık. Bu maçta da öyle olacak. Buraya gelmemizde aslan payı taraftarın. Tribünler doldukça oyuncularımız da o ateşle sahaya çıktılar. İnşallah onlara layık oldukları kupayı getireceğiz." dedi.

"Kupayla Bursa'ya dönmeyi planlıyoruz"

ABD'li başarılı oyun kurucu Andrew Andrews ise son iki ayda çok çok önemli maçlar oynadıklarını söyledi.

Finale, her şeyin sonu olarak bakıldığının farkında olduklarını vurgulayan Andrews, şunları kaydetti:

"O kadar fazla tarihi öneme sahip maç oynadık ki bu maçın pratiğini yaptık aslında. Gayet rahatız, maçın önemini hissediyoruz. Finalin hayalini kurdum dersem yalan söylemiş olurum. Takım olarak çok farklı bir noktaya geldik. Bu süreçte çalışkanlığımız ve iş etiğimizle beraber belli bir noktaya geleceğimizi biliyorduk ama finale geleceğimizi hayal etmiyorduk. Takım olarak sonuçtan ziyade süreci geçirip, odaklı kalmayı düşünerek belli bir noktaya geldik ve bu da bizi finale götürdü. Bu yüzden çok memnunuz. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Kupayla Bursa'ya dönmeyi planlıyoruz."

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