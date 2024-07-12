Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Immobile, Beşiktaş'ta! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Immobile, Beşiktaş'ta!

        Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitirdi. İtalyan golcü, bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek

        Giriş: 12.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Immobile, Beşiktaş'ta!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ve Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

        Siyah-beyazlılar, Lazio'dan Ciro Immobile'nin transferini bitirdi.

        BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

        İtalyan oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Lazio'nun bonservis engeline takılmıştı.

        Lazio 2 yıllık kontratı bulunan oyuncusu için ilk etapta yüksekten uçsa da yapılan görüşmelerin ardından bu sorun da çözüldü.

        HÜSEYİN YÜCEL'DEN ROMA ÇIKARMASI

        2 gündür Roma'da bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, son görüşmeleri yapıp bu transfere nokta koyarken Immobile ile birlikte bu akşam İstanbul'a gelecek.

        Immobile, sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası