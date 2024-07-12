Son dakika haberi Immobile, Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitirdi. İtalyan golcü, bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek
Ve Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlılar, Lazio'dan Ciro Immobile'nin transferini bitirdi.
BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
İtalyan oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Lazio'nun bonservis engeline takılmıştı.
Lazio 2 yıllık kontratı bulunan oyuncusu için ilk etapta yüksekten uçsa da yapılan görüşmelerin ardından bu sorun da çözüldü.
HÜSEYİN YÜCEL'DEN ROMA ÇIKARMASI
2 gündür Roma'da bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, son görüşmeleri yapıp bu transfere nokta koyarken Immobile ile birlikte bu akşam İstanbul'a gelecek.
Immobile, sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.