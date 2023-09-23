Keçiörengücü, Giresun'a geçit vermedi
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek 4 maç sonra galip geldi
Ankara Keçiörengücü ile Giresunspor Keçiören Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede ev sahibi takımın gollerini Malaly Dembele, Faruk Can Genç (K.K) ve Arda Hilmi Şengül kaydetti.
Konuk ekibin tek golü 43'te Ertuğrul Şenlikoğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Ankara Keçiörengücü puanını 11'e yükseltirken üst üste oynadığı 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Giresunspor 4 puanda kaldı.
Ankara Keçiörengücü: 3 - Bitexen Giresunspor: 1
Stat: Aktepe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Serhat Sağır, Samet Özkul
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Dk. 90+1 Musa Caner Aktaş), Innocent (Dk. 66 Melih İnan), Bardhi (Dk. 77 Şahverdi Çetin), Ariyibi (Dk. 66 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Koray Kılınç)
Bitexen Giresunspor: Erhan Anapa, Şahin Dik (Dk. 81 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Dk. 62 Ali Emirhan Akçay), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Kuwas, Çekdar Orhan (Dk. 35 Anıl Yiğit Çınar), Savicevic, Mert Han Kurt (Dk. 36 Ertuğrul Şenlikoğlu)
Goller: Dk. 24 Dembele, Dk. 30 Faruk Can Genç (Kendi kalesine), Dk. 80 Arda Hilmi Şengül (Ankara Keçiörengücü), Dk. 43 Ertuğrul Şenlikoğlu (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Kuwas, Dk. 67 Savicevic (Bitexen Giresunspor), Dk. 73 Bahadır Yıldırım (Ankara Keçiörengücü