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        Haberler Spor Futbol Son dakika haberi Mehmet Büyükekşi yönetimi ibra edildi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Mehmet Büyükekşi yönetimi ibra edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:06
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        Büyükekşi yönetimi ibra edildi!
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        JW Marriott Hotel'de yapılan kongrede, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunuldu.

        Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

        Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulunca onaylanan para ve hak mahrumiyeti cezalarının kaldırılmasına yönelik bir önerge sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan'ın yaptığı oylamada, çoğunluk önergenin genel kurul maddesi olarak eklenmesini kabul etti. Bu önerge gündemin son maddesi olarak görüşülecek. Maddenin kabul edilmesi için üçte iki kabul oyu gerekli olacak.

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