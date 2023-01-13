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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Elitaş 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurdu.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

Belediyelerde çalışan sözleşmelilerde 3 yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YASALAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Elitaş '' Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici'nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduk'' dedi. Sanatçılarda farklı bir düzenleme olduğunu hatırlatan Elitaş ''Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz'' dedi.

TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş ''Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek'' diye konuştu.

'EYT İLE İLGİLİ TARİH BEKLEMEYİN'

EYT ile ilgili olarak ise Elitaş, "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Ama bizden tarih beklemeyin" şeklinde konuştu.

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