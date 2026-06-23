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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Terör örgütlerine darbe: 209 gözaltı | Ankara haberleri

        NATO öncesi terör örgütlerine darbe: 209 gözaltı

        Ankara'da, jandarma ve polisinin düzenlediği operasyonda, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 209'u sabah saatlerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        NATO öncesi terör örgütlerine darbe: 209 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince operasyon düzenlendi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "DAEŞ Terör Örgütüne bağlı 30, DSİH Terör Örgütüne bağlı 23, TKP/ML Terör Örgütüne bağlı 22, TKİP Terör Örgütüne bağlı 20, MLKP Terör Örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG Örgütüne bağlı olan 16, DHKP/C Terör Örgütüne bağlı 12, THKP/C Terör Örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplamda 148 şüpheli,

        Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ise TPK/ML Terör Örgütüne bağlı 44, DAEŞ Terör Örgütüne bağlı 26, DHKP-C ve MLKP 23, olmak üzere toplamda 93 şüpheli olmak üzere, toplamda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüphelilerden 209'unun gözaltına alındığı bildirildi."

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