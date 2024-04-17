VakıfBank'tan 7 sporcusuna veda

VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda 7 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Sarı-siyahlılarda kaptan Gabi Guimaraes’in yanı sıra Chiaka Ogbogu, Jordan Thompson, Sarah van Aalen, Bianka Busa, Aleksia Karutasu ile vedalaşıldı. Orta oyuncular Zeynep Sude Demirel ve Begüm Kaçmaz gelecek sezon için başka takımlara kiralandı.

2019-2020 sezonu başından bu yana VakıfBank forması giyen kaptan Gabriela Braga Guimaraes, sarı-siyahlı forma ile geçirdiği 5 sezonda toplamda 10 kupa kaldırmayı başardı. VakıfBank taraftarlarının sevgilisi haline gelen Brezilyalı voleybolcu, VakıfBank ile 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Şampiyonlar Kupası, 2 Sultanlar Ligi ve 3 Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank ile 205 maça çıkan Gabi Guimaraes, bu karşılaşmalarda 2226 sayıya imza attı.

VakıfBank’ın 2021-2022 sezonu başında kadrosuna kattığı Chiaka Ogbogu, sarı-siyahlı forma altında başarılı performanslara imza atarken, 7 şampiyonluk yaşadı. Ogbogu; 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Kupası, 1 Sultanlar Ligi ve 2 Kupa Voley kupası kaldırdı. VakıfBank ailesine sezon başında transfer olan Jordan Thompson, Sarah van Aalen ve Bianka Busa ise Şampiyonlar Kupası’nı kazanmayı başardı.

2018-2019 sezonu başında VakıfBank altyapısına dahil olan Aleksia Karutasu’ya da veda edildi. 2022 yılında Türk vatandaşlığına geçen Aleksia Karutasu, VakıfBank ile 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Kupası ve 1 Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank altyapısına 12 yaşında dahil olan Zeynep Sude Demirel ve VakıfBank altyapısından çıkarak bu sezon ilk kez A takım forması giyen Begüm Kaçmaz’a ise bir süreliğine kiralık olarak veda edildi.

Ahmetcan Erşimşek ile yollar ayrıldı

2016 yılından bu yana VakıfBank’ta görev yapan yardımcı antrenör Ahmetcan Erşimşek ile vedalaşıldı. Erşimşek, sarı-siyahlılarda 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.