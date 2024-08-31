Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Son dakika haberi Galatasaraylı Wilfried Zaha resmen Lyon'da! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Wilfried Zaha resmen Lyon'da!

        Fransız ekibi Olympique Lyon, Wilfried Zaha'yı Galatasaray'dan 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna kiraladığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 00:38 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zaha resmen Lyon'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

        Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takıma 3 milyon euro kiralama ücreti ödeneceği belirtildi.

        GALATASARAY DA KAP'A BİLDİRDİ

        Galatasaray Kulübü de Lyon'un açıklamasından kısa süre sonra Zaha'nın 3 milyon euro bedelle Lyon'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

        İşte o açıklama:

        "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha’nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA BİTİYOR

        Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli yıldızın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

        Cimbom'da 43 maça çıkan 32 yaşındaki Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?