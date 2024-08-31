Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takıma 3 milyon euro kiralama ücreti ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY DA KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray Kulübü de Lyon'un açıklamasından kısa süre sonra Zaha'nın 3 milyon euro bedelle Lyon'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha’nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA BİTİYOR

Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli yıldızın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Cimbom'da 43 maça çıkan 32 yaşındaki Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.