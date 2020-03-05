Alper Öcal aocal@haberturk.com

Koronavirüs salgını dünya çapında yayılmaya devam ederken halk sağlığının yanı sıra ekonomi üzerindeki baskısı da derinleşiyor. Başta üretim ve hizmet sektörünü olumsuz etkileyen salgına henüz çare bulunamaması nedeniyle pek çok sektörel kongre ve toplantı turizmine de büyük darbe vurdu.

Yapılması planlanan fakat virüs gerekçesiyle iptal edilen etkinliklerin başında ise Barselona'daki Dünya Mobil Kongresi, ABD'deki Google I/O, F8 Facebook ve Oyun Geliştiriciler konferansları geliyor.

Sadece etkinlik dönemindeki gıda, konaklama, ulaşım ve bilet ücretleri dahi düşünüldüğünde dahi koronavirüs, teknoloji odaklı kongre turizminde yarım milyar doların üzerinde kayba neden oldu.

Aralarında Amazon, Intel, Sony, ZTE, LG, Samsung, NVIDIA, Nokia, Ericsson gibi dünyanın teknoloji ve mobil devi markalarının da bulunduğu pek çok katılımcının yer alacağı Dünya Mobil Kongresi (MWC) iptal nedeniyle tek başına 480 milyon dolarlık bir faturaya sahip.

Vox Media bünyesindeki Recode'nin araştırmasına göre söz konusu tahminler etkinlik sponsorları, ticari ürün satışları ve kongrenin yapıldığı bölgedeki yerel ekonomiye olan etkileri kapsamadığı için son derece iyimser tahminler. Zira en az 100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen MWC iptalinin sadece Barselona ekonomisinde 500 milyon dolarlık kayba yol açtığı iddia ediliyor.

Benzer şekilde, 250 milyon dolarlık bir ekonomi yaratması beklenen ve İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri de koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

ALMANYA'NIN TİCARİ FUAR GELİRİ 30 MİLYAR EURO CİVARINDA

Geçen sene 181 ülkeden 10 binin üzerinde şirketin katıldığı, 113 bin 500'ü ticari olmak üzere 160 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan ITB Berlin turizm fuarı da koronavirüsten nasibini aldı. Kişi başına ortalama bin 700 euro harcama yapılan ITB Berlin'de kayıp 250 milyon euro seviyesini geçiyor. Fuarda geçen sene 7 milyar euro değerinde anlaşma yapılmıştı.

Her yıl 160 ila 180 etkinliğe ev sahipliği yapan Almanya, ticari fuarlar kapsamında geçen yıl ziyaretçilerden ve katılımcı firmalardan 14.5 milyar euro gelir elde etmişti. Yaklaşık 230 bin kişiye istihdam kapısı olan söz konusu fuarların yerel ekonomiye katkısı ise 30 milyar euro civarında.

Öte yandan, bu yaz Japonya'da düzenlenecek ve maliyeti 14 milyar doları bulan Tokyo Olimpiyatları için de 2020 yılı sonuna dek erteleme ihtimali söz konusu. Olimpiyat oyunlarının resmi yayıncısı NBC, gelecek dört oyunun yayın hakları için 4.38 milyar dolar ödemiş ve şu ana dek 1 milyar doların üzerinde rekor reklam satışı yapmıştı. Japon organizatörlerin 70 yerel sponsorla yaptığı anlaşmanın değeri de 900 milyon doları buluyor.