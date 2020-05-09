Esra Nehir enehir@haberturk.com

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilirken, turizmde de kontrollü normalleşme yaşanacak. Turizm sektörünün sezonu en az kayıpla geçirmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eylem planı hazırlığı yapıyor.

GENELGE İLE BELİRLENECEK

Plana göre, otellerden seyahat acentelerine, havayolu şirketlerinden restoranlara kadar turizm sektörünün tüm paydaşlarının uymaları gereken kurallar bir genelge ile belirlenecek.

HAVALİMANLARINA TEST LABORATUVARI

Turizm amaçlı havalimanlarına koronavırüs testi yapılabilmesi için laboratuvarlar kurulacak. İlk etapta Antalya'da 20 bin test kapasiteli laboratuvar kurulması planlanıyor.

Turistin havalimanından otele transfer edildiği araçlarda sosyal mesafe korunacak ve maske kullanılacak.

OTELLER YARI KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Yüzde 60 kapasite ile çalışması planlanan otellere müşteri sınırlaması getirilecek.

Resepsiyon, lobi gibi ortak kullanım alanlarında maske kullanımı zorunlu olacakken, plaj ve restoranda ise maskesiz dolaşılabilecek.

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ODALAR 10-12 SAAT BOŞ KALACAK

Odalar, her müşteriden önce ve sonra 10-12 saat boş bırakılacak. Rutin temizliğin dışında, müşterinin temas ettiği her yer steril hale getirilecek. Oda temizliğini yapan görevli, kişisel koruyucu ekipman kullanacak.

AÇIK BÜFEYE DEVAM

Açık büfe sistemi devam edecek, ancak yiyeceklerin sunumları cam fanusun içinde yapılacak. Müşterinin seçtiği yemekler garson tarafından servis edilecek.

PLAJDA MASKE YOK

Plaj ve havuz çevresindeki şezlong ve oturma alanlarında sosyal mesafe kuralları geçerli olacak. Maske kullanılmayacak ama müşterilerin otelde uymaları gereken kurallar çeşitli alanlarda yazılı olarak yer alacak. Otellerde 7&24 sağlık personeli bulunacak ve acil durumlar için karantina odaları oluşturulacak..

TEMİZ TESİSE SERTİFİKA

Eylem planının bir ayağında ise turizm tesislerinin sertifikalandırılması yer alacak. Kurallara eksiksiz uyan işletmeler uluslararası geçerliliği olan sertifika ve alabilecekler. İsteğe bağlı alınacak sertifikalar ücretli olacak. Sertifika sisteminin bu ay devreye girerek başvuruların da başlaması planlanıyor. Sertifika alan işletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı denetleyecek.

Eylem planıyla ilgili bilim kurulunun da görüşü alınarak değerlendirme yapılacak ve pazartesi günü kabine toplantısında da ele alınması bekleniyor.