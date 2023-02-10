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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 100'üncü saatte Hatay'da mühendis yaralı kurtarıldı! 6 kişi enkazda! - Deprem haberleri
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100'üncü saatte mühendis yaralı kurtarıldı! 6 kişi enkazda!

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişi için çalışma yapılırken, 100'üncü saatte 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak çıkartıldı. Yiğitbaş, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarmak için ekipler, zamanla yarışıyor

Son dakika haberi: 100'üncü saatte Hatay'da mühendis yaralı kurtarıldı! 6 kişi enkazda! - Deprem haberleri
DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde ekiplerin, enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

7 KİŞİNİN HAYATTA OLDUĞU BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre enkaza dönen 600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

HUMMALI BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için hummalı bir çalışmaya başladı.

5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BİR KİŞİYE ULAŞILDI

Takviye ekiplerinde de bölgeye sevk edilmesiyle 5 saat süren çalışmada 7 kişiden biri olan inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak kurtarıldı.

6 KİŞİ İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR

Yiğitbaş, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarmak için ekipler, zamanla yarışıyor.

KURTARMA GÖREVLİSİ KUCAKLADI

AA'da yer alan habere göre çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaşa sarılarak sözünü tuttu.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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