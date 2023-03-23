İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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HABERTURK.COM

İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 4.25'e yükseltti.

Böylece BoE 11 toplantıda üst üste faiz artırım kararı almış oldu. Banka, faiz artırımlarına Aralık 2021'de başlamıştı.

Söz konusu karar dün ülkede yıllık enflasyonun şubat ayında sürpriz bir biçimde yüzde 10.4'e yükseldiğinin açıklanmasının ardından geldi. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 10.1 olmuştu.

ÜST ÜSTE ARTIRIM KARARLARI

Dün de Fed 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına yükseltmişti. Bugün İngiltere'den önce İsviçre Merkez Bankası 50 baz puan, Norveç Merkez Bankası ise 25 baz puanlık faiz artırım kararları aldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

TCMB ise bugün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 8.5'te sabit bırakırken, Brezilya Merkez Bankası da benzer şekilde faize dokunmadı.

Geçtiğimiz iki haftada ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'in iflasları, Avrupa'da ise Credit Suisse hisselerinin çakılmasıyla küresel olarak bankacılık sektörüne yönelik endişelerin artmasına yol açmıştı. Bu sebeple enflasyonu dizginlemeye çalışan merkez bankalarının alacakları kararlar daha kritik hale gelmişti.

'BÜYÜK OYNAKLIK YAŞANDI'

BoE tarafından yayımlanan karar metninde Silicon Valley Bank'in iflası ve UBS'in Credit Suisse'i satın alma sürecinde küresel finans piyasalarında büyük oynaklıkların yaşandığı belirtildi. Metinde genel olarak devlet tahvili getirilerinde bir değişiklik olmadığı riskli varlıklarda ise düşüş yaşandığı ifade edildi.

Enflasyonun şubat ayında yüzde 10.4 ile beklenenden 0.6 puan yüksek geldiği ifade edilen açıklamada "Para Politikası Kurulu'nun görev alanı gereği enflasyon hedefinin her zaman geçerli olduğu açıktır. Kurul enflasyonun çeşitli şoklar ve sıkıntılar nedeniyle bazen hedeften uzaklaşabileceğini kabul etmektedir. Para politikası, orta vadede gerekli ayarlamalarla enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe düşmesini sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.