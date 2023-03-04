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İYİ Parti'de kritik toplantılar! Açıklamalar geliyor

İYİ Parti'de belediye başkanları Meral Akşener ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Önemli olan kazanmaktır, kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur" diyen Paçacı "Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İYİ Parti'de kritik toplantılar! Açıklamalar geliyor
HABERTURK.COM / DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı "Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık" dedi.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

PAÇACI: MASADAN KALKMADIK, KALDIRILDIK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Paçacı, Akşener'in 6'lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine, "O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, 'Türkiye'nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel başkanımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti 6'lı masada. Şimdi bu özveriyi gösterdi. Niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiğine inandığı için gösterdi. Biz de o noktadayız, 'Bu seçim kazanılmalı' diyoruz ama mesela 6'lı masada 'Her siyasi partinin bir kamuoyu araştırma şirketi ismini vererek yapılacak değerlendirmede en fazla oyu çıkacak adayın arkasında duralım' fikri de yine kişisel değil kendimize yönelik değil kazanmaya yönelik. Önemli olan kazanmaktır, kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur" dedi.

Paçacı, Akşener'in pazartesi günü yapılacak 6'lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur" diye konuştu.

İYİ Partili Cihan Paçacı, "Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık" dedi.

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