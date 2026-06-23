Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt, evinde ölü bulundu
Şanlıurfa'da yakınlarının haber alamadığı 4 çocuk annesi Emine Kurt, evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kan izlerine rastlanırken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa’da, 4 çocuk annesi Emine Kurt (41), evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin 1 şüpheli, gözaltına alındı.
YAKINLARI ULAŞAMADI
DHA'daki habere göre olay, dün öğle saatlerinde, Şanlıurfa’da meydana geldi. İddiaya göre, Emine Kurt’a ulaşamayan yakınları, giriş kattaki eve geldiklerinde kapının açılmaması üzerine, pencerenin dışından içeri doğru baktı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kurt’u pencerenin demir korkuluklarda hareketsiz halde gören yakınları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 4 çocuk annesi Emine Kurt’un hayatını kaybettiği belirledi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda kan izlerine rastlandığı belirtildi. Olaya ilişkin ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı. Kurt'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.