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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt, evinde ölü bulundu - haberler | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt, evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'da yakınlarının haber alamadığı 4 çocuk annesi Emine Kurt, evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kan izlerine rastlanırken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        4 çocuk annesi ölü bulundu

        Şanlıurfa’da, 4 çocuk annesi Emine Kurt (41), evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        YAKINLARI ULAŞAMADI

        DHA'daki habere göre olay, dün öğle saatlerinde, Şanlıurfa’da meydana geldi. İddiaya göre, Emine Kurt’a ulaşamayan yakınları, giriş kattaki eve geldiklerinde kapının açılmaması üzerine, pencerenin dışından içeri doğru baktı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kurt’u pencerenin demir korkuluklarda hareketsiz halde gören yakınları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 4 çocuk annesi Emine Kurt’un hayatını kaybettiği belirledi.

        1 KİŞİ GÖZALTINDA

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda kan izlerine rastlandığı belirtildi. Olaya ilişkin ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı. Kurt'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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