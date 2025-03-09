Şenol Güneş’ten istifa açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı; taraftarın istifa tepkisinin sorulmasına, "Taraftardan özür diliyoruz. Böyle bir maç başımıza geldiği için, bu sonuç onları üzmüştür. Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmak durumu değiştirmiyor. O tip işlere karar vermek için başkan ve yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru kararı veririz. Öyle bir sorunumuz yok. Ama geldiğimden bu yana başkan ve yönetim elinden geleni gösterdi. Yönetimden kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Saha sonucu kötüyse sorumlusu benim. Kendimi koruyacak bir karar almam, yönetimi koruyacak karar alırım. Taraftarı mutlu edecekse de alırım." yanıtını verdi.

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İSTİFA SESLERİ

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Mücadelenin son bölümünde bordo-mavili ekibin taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Ligde son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, karşılaşma öncesinde bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor karşısında galip gelemedi.

Papara Park'ta oynanan maçta Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Görkem Sağlam ve 65. dakikada Massanga attı. Karadeniz ekibinin golü ise 42. dakikada Zubkov'dan geldi.

Trabzonspor, bu yenilgiyle 32 puanda kalırken 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, puanını 16'ya yükseltti.

GÜNEŞ VE YÖNETİME TEPKİ

Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Ardından taraftarlar, yönetim kuruluna da tepki göstererek, "Yönetim istifa" diye bağırdı.

Trabzonsporlu taraftarlar, müsabaka öncesinde de "TFF istifa" şeklinde tezahüratta bulunarak Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.