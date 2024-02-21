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        Haberler Spor Futbol SON DAKİKA TFF duyurdu! Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak? - Futbol Haberleri

        TFF duyurdu! Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçının tarihini duyurdu. 2022-2023 sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele, hatırlanacağı gibi 29 Aralık tarihinde Arabistan'da maç öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle oynanamamıştı. İşte TFF ile Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 18:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:25
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        Milyonlarca taraftarın merakla beklediği haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Süper Kupa finalinin tarihi TFF tarafından açıklanadı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi ve zorlu mücadelenin oynanağı stadyum...

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        SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de oynanacağını duyurdu.

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        SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek zorlu mücadele Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

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        SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.

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        Yeniden tarihi belirlenen Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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