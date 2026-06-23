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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Trabzon merkezli 11 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama

        Trabzon merkezli 11 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama

        Trabzon merkezli 11 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahis operasyonunda 14 tutuklama

        Trabzon merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        1,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

        İHA'daki habere göre; Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü planlı bir çalışma yürüttü. MASAK ekipleri şüphelilere ait hesapları geriye dönük incelerken, incelemelerde 1,5 milyar TL’lik işlem hacmi belirlendi. Trabzon merkezli operasyon tam 11 ayrı ile yayıldı. Operasyonda 51 ekip ve 204 personel ile 46 adrese baskın yapıldı.

        34 GÖZALTI

        34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında "7258 Sayılı Kanun: Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, TCK 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu ve TCK 158/1-f: Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldı.

        Yapılan baskınlarda 50 adet cep telefonu, 60 adet sim kart,6 adet hard disk,13 adet bilgisayar, 5 tablet, 41 adet başkalarına ait banka kartı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        14 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltı sonrasında 34 zanlı adliyeye sevk edilirken, 5 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin ardından, 15 şüpheli ise nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        14 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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