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Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertliler, Rangers ile kontratı bitecek olan Ryan Kent anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık ön sözleşme yapıldı. İşte detaylar

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  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?

    Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon çalışmalarına erken start veren sarı-lacivertliler, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı.
  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?

    Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık ön sözleşme yapıldı. 
  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?

    Ryan Kent'e yıllık teklif edilen rakamın ise 1.7 milyon Euro olduğu öğrenildi.
  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?

    4 yıldır İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyla yaklaşık 2 aydır görüşmeler sürüyordu.
  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?

    Liverpool altyapısından yetişen Kent, bu sezon Glasgow Rangers'da 44 maçta forma giyerken 3 gol ve 10 asist kaydetti.
  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?

    Ryan Kent kimdir?

    Doğum tarihi/Yaş: 11 Kasım 1996 (26)

    Doğum yeri: İngiltere / Oldham

    Boy: 1,76 m

    Mevki: Forvet - Sol Kanat

    Ayak: Sağ ayak

    Güncel piyasa değeri: 11 milyon €

    Oynadığı takımlar: Liverpool U21, Coventry City, FC Barnsley, Freiburg, Bristol City, Glasgow Rangers
  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?

    Kariyerindeki iki kupayı da Glasgow Rangers'da kazandı. Bir lig şampiyonluğu, bir de İskoçya Kupası zaferi yaşadı.
  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?
  • Son dakika TRANSFER haberi - Fenerbahçe, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı - Ryan Kent kimdir?

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