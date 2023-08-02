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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu: Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Fransızlar duyurdu: Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir süre önce Marsilya ile Cengiz Ünder için masaya oturmuştu. Fransa basını son dakika gelişmesini de duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:26
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

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        Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cengiz Ünder için Fransa basının basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

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        Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı.

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        Aynı haberde sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

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        Fenerbahçe, daha önce 9+4 milyon Euro şeklinde bir teklifle Marsilya'nın kapısını çalmıştı.

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        Oyuncunun Roma'dan Marsilya'ya 8+4 milyon Euro'ya transfer olması nedeniyle Fransız ekibi bu teklife sıcak bakmamıştı.

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        Bir sonraki transferden Roma'ya pay ödeyecek olan Marsilya 20 milyon Euro'da diretirken Fransız ekibinin inadının kırıldığı da öğrenildi.

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        2 sezondur Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, 93 maçta görev aldı.

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        Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol, 9 asistlik katı sağladı.

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