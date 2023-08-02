Fransızlar duyurdu: Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir süre önce Marsilya ile Cengiz Ünder için masaya oturmuştu. Fransa basını son dakika gelişmesini de duyurdu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cengiz Ünder için Fransa basının basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı.
Aynı haberde sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
Fenerbahçe, daha önce 9+4 milyon Euro şeklinde bir teklifle Marsilya'nın kapısını çalmıştı.
Oyuncunun Roma'dan Marsilya'ya 8+4 milyon Euro'ya transfer olması nedeniyle Fransız ekibi bu teklife sıcak bakmamıştı.
Bir sonraki transferden Roma'ya pay ödeyecek olan Marsilya 20 milyon Euro'da diretirken Fransız ekibinin inadının kırıldığı da öğrenildi.
2 sezondur Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, 93 maçta görev aldı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol, 9 asistlik katı sağladı.