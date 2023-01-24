Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray Kerem'le anlaştı - İşte serbest kalma bedeli

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrodaki futbolcuların sözleşmesini iyileştirmeye de devam ediyor. Sarı kırmızılılar, maaşını iyileştirme konusunda Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın imzalanacak yeni mukaveleye bir çıkış maddesi de koyacağı bildiriliyor. İşte detaylar

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray, kadrodaki genç futbolcularla sözleşme yenilemeye devam ediyor. Son olarak Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yapan sarı kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle de görüştü.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    24 yaşındaki futbolcu ile ücretinin iyileştirilmesi konusunda anlaşan sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    2021 yılının Aralık ayında zamlı mukaveleye imza atan Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 10 milyon lira kazanıyordu.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bu sezon gösterdiği başarılı grafikle yeniden çıkışa geçen genç futbolcu, sözleşmesinin yenilenmesini talep etmişti.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Zirve yarışında kadrosunu korumak isteyen Galatasaray yönetimi, yapacağı zamla Kerem'in motivasyonunu da artırmayı hedefliyor.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    TRT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşme ile yıllık 20 milyon liraya yakın bir ücret kazanması bekleniyor. 
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    15 MİLYON SERBEST KALMA BEDELİ

    Sarı kırmızılıların, imzalanacak yeni mukaveleye bir çıkış maddesi de koyacağı bildiriliyor.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın 25, oyuncu tarafının ise 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli talep ettiği öne sürülüyor. 
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte Kerem'in maaşı ve serbest kalma bedeli... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bu konunun da kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.