Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevi bıraktı. Turkcell’i mobil operatörlükten digital servislerle dönüştürme başarısı gösteren Kaan Terzioğlu bugün görevinden ayrıldı. Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada" 1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır." denildi



TERZZİOĞLU'NUN YERİNE VEKALETEN MURAT ERKAN GETİRİLDİ



Turkcell'in KAP'a yaptığı açıklamada "Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ın vekaleten atanmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Dün 14,37 ile kapanan Turkcell hisseleri gelişmenin ardından Borsa İstanbul'un 15 Mart seansında yüzde 2'nin üzerinde düşerek 13,98 seviyesine kadar geriledi.

Son olarak Turkcell eski Genel Müdürleri 25’inci yıl etkinliği için hafta başında bir araya gelmişti.

KAP AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili şirketten KAP'a açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır.

Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ın vekaleten atanmasına karar vermiştir.

Sayın Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak "Turkcell'de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan Genç Yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır." dedi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça "Turkcell olarak Sayın Kaan Terzioğlu'nun Genel Müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attık. Kendisine bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz. Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Turkcell'i bu noktaya getiren inovasyon ve başarı odaklı kurum kültürü, güçlü insan kaynağı, teknolojisi ve kurumsallığı önümüzdeki dönemde Turkcell'i ülkemizin ve dünyanın en değerli kuruluşlarından biri yapmaya devam edecektir. Son 5 yıldır, teknoloji yatırımlarımızla ve dijitalleşme alanında sektörde öncü uygulamalarımızla güçlü bir büyüme bazı oluşturduk ve iş modelimizi güçlü bilanço ve risk yönetimi uygulamalarımızla sağlam temeller üzerine kurduk. Yönetim Kurulumuz, müşteri odaklılığını esas alarak dijital operatör vizyonu ile tüm hissedar ve paydaşlarımıza değer yaratma önceliğini sürdürecektir." dedi.

KAAN TERZİOĞLU KİMDİR?

Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına 1990 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak başladı.

Kaan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör, EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Kaan Terzioğlu, 3 Nisan 2012-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Akbank, Aksigorta A.Ş. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve CarrefourSA A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ardından Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı.