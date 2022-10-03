Doğal gaz tüketim desteği açıklandıktan sonra bir duyuru da sosyal yardım parasından geldi. Vatandaşların araştırdığı, "Sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.