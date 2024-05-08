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        Haberler Gündem Sözleşmeli rehber öğretmeni atama puanı nedir, kaç kişi alınacak, başvurular ne zaman başlıyor, sınav tarihi nedir?

        Sözleşmeli rehber öğretmeni atama puanı ve kontenjan dağılımı belli oldu!

        Milli Eğitimö Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren bir açıklama yaptı ve 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu. Bu kapsamda tüm branşlar ve kontenjanlar açıklandı. İşte, sözleşmeli rehber öğretmeni atama puanı, alınacak kişi sayısı ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:53
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        MEB 87 branşta toplamda 20 bin öğretmen ataması yapıyor. Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi "Öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Dediğim gibi değerlendirdiğimiz bütün bu parametreler neticesinde elde ettiğimiz rakam, bu." Peki, sözleşmeli rehber öğretmeni atama puanı kaç, kaç kişi alınacak ve başvurular ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

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        SÖZLEŞMELİ REHBER ÖĞRETMENİ KONTENJANI KAÇ?

        MEB, 2024 sözleşmeli rehber öğretmen atamaları için 1597 kontenjan ayrıldığını açıkladı.

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        SÖZLEŞMELİ REHBER ÖĞRETMENİ TABAN PUANI NEDİR?

        Rehber öğretmeni atamaları için gereken 2024 taban puanı 50 olarak açıklandı. 2023 Mart ayında ise sözleşmeli rehber öğretmen için taban KPSS puanı 78,79496 olarak açıklanmıştı.

        MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI TABAN PUAN VE KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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        REHBER ÖĞRETMENİ İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Sözleşmeli Öğretmen Takvimi' tarafından belirtilene göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 Mayıs 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        REHBER ÖĞRETMENİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

        İlk adım olan başvuru sürecinin bitmesiyle adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. 10 Haziran 2024 tarihinde adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. 1 Temmuz 2024 ise sözlü sınavların başlangıcı olacak.

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        "KPSS NOTU VE SÖZLÜ MÜLAKAT ÜZERİNDEN SÜRECİN YÖNETİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

        Bu anlamda daha önce de söylemiştim, hâlihazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikincil mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız.

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        "HİÇBİR ARKADAŞIMIZIN HAKKI YENMEYECEK"

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

        Personel Genel Müdürlüğümüz takvimi ilan edecek ancak daha önce de söylemiştim. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu daha önce dile getirmiştim. Bunu yaparken de süreçle ilgili olarak adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz.

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