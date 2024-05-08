"KPSS NOTU VE SÖZLÜ MÜLAKAT ÜZERİNDEN SÜRECİN YÖNETİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Bu anlamda daha önce de söylemiştim, hâlihazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikincil mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız.