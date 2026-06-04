Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.965,65 %-1,65
        DOLAR 45,9578 %0,04
        EURO 53,3151 %-0,27
        GRAM ALTIN 6.600,74 %0,71
        FAİZ 43,45 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,65 %1,02
        BITCOIN 66.717,00 %-1,14
        GBP/TRY 61,7161 %-0,30
        EUR/USD 1,1595 %-0,31
        BRENT 97,48 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 10.792,21 %0,71
        Haberler Ekonomi Teknoloji SpaceX halka arz edilecek: Hisse başı 135 dolar

        SpaceX, halka arz edilecek: Hisse başı 135 dolar

        ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX), hisse başına 135 dolar fiyatla 555,6 milyon hisseyi halka arz etmeyi planladığı açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 07:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        SpaceX halka arz edilecek

        Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgelere göre, halka arz kapsamında yatırımcılara 555,6 milyon A Sınıfı adi hisse sunulacak.

        Halka arz fiyatının hisse başına 135 dolar olması öngörülürken, bu fiyat üzerinden şirketin yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlaması hedefleniyor.

        Halka arz sonrasında şirketin A ve B sınıfı olmak üzere iki tür adi hissesi bulunacak. A Sınıfı hisselerin her biri bir oy, B Sınıfı hisselerin ise her biri 10 oy hakkı sağlayacak.

        Şirketin Üst Yöneticisi Musk, halka arzın tamamlanmasının ardından oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü elinde bulunduracak.

        Musk, sahip olduğu yüksek oy hakkı sayesinde hissedar onayı gerektiren önemli şirket kararlarında belirleyici konumda olacak. Bu nedenle SpaceX, Nasdaq kuralları kapsamında "kontrol edilen şirket" statüsünde değerlendirilecek.

        REKLAM

        Halka arz belgelerine göre yapılan hesaplamalar, SpaceX'in piyasa değerinin yaklaşık 1,77 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor.

        SPACEX TESLA'YI GERİDE BIRAKACAK

        Bu değerlemeyle SpaceX'in yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Tesla'yı geride bırakması öngörülüyor.

        SpaceX'in halka arzının şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük halka arz olması bekleniyor.

        ABD basınında yer alan haberlere göre, şirket hisselerinin "SPCX" koduyla 12 Haziran'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması planlanıyor.

        SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında SEC'e sunmuştu.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta 15 yıl süren inşaat projesinde dolandırıcılık iddiası: 4 binden fazla mağdur var

        Esenyurt'ta bir gayrimenkul firması tarafından 2011'de temeli atılan 7 bloktan oluşan yaklaşık 5 bin dairelik konut projesinde iddiaya göre binlerce kişi mağdur oldu. Evlerini teslim alanlar ise, içi tamamlanmamış ve metrekaresi küçük dairelerle karşılaştı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşe iadede samimiyet kriteri
        İşe iadede samimiyet kriteri
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir