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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sparta Prag'dan Mathias Ross kararı! - Galatasaray Haberleri

        Sparta Prag'dan Mathias Ross kararı!

        Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Mathias Ross'un, sarı-kırmızılılara geri döneceğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:57
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        Sparta Prag'dan Mathias Ross kararı!
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        Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a kiralık olarak giden Mathias Ross'un akıbeti belli oldu.

        Çekya Ligi temsilcisi Prag, Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.

        G.Saray oyuncuyu 300 bin Euro'ya kiralamış ve satın alma opsiyonu ise 1.2 milyon Euro olarak belirlenmişti.

        24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon S. Prag'da 17 maça çıkarken 1 gollük katkı sağladı ve 1.060 dakika sahada kaldı.

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