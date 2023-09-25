Spor yazarları Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Spor yazarları siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendirdi
"BEŞiKTAŞ’IN TAM DA iHTiYACI BUYDU"
Uğur Meleke/Hürriyet: Aslında Beşiktaş’ın da bu sezon tam olarak ihtiyacı buydu: Orta üçlüden hücum katkısı. Dün gündüz saatlerinde Kayseri önünde Salih’in asisti Oxlade Chamberlain’in koşusuyla gelen gol, siyah-beyazlılar için çok önemli. Arsenal’dayken bir kanat hücumcusu olan Oxlade, Liverpool’da merkez orta saha oyuncusuna dönüşmüş ve zaten bu ekstra koşularıyla fark yaratmıştı. Beşiktaş’ta orta üçlünün ceza alanına attığı adım, hücum, asist ve gol katkısının artması siyah-beyazlıların performansı için anahtar şu anda.
"HAYAT ÖPÜCÜĞÜ"
Ali Ece / Fanatik: Ghezzal kornerinde Aboubakar’ın kafası Siyah-Beyazlılar’a hayat öpücüğü oldu. 6 dakika sonra ise günün çalışkan isimlerinden Salih, Oxlade Chamberlain’e çok klas bir asist yaptı. 72’deki oyuncu değişikliklerine kadar 25 dakika iyi bir Beşiktaş izledik. Kalan süre, oyuna gireni çıkanı yabancı kuralına göre muhasebe edersek kadronun ne kadar dengesiz kurulduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kalan sürede Beşiktaş sadece 3 puanı koruyacak şekilde oynayabildi. Maça gelenler ise haklı olarak daha fazla gol atıp farkı artırarak skoru korumalarını tercih ederlerdi.
"PUAN KAYBI YAŞANSAYDI..."
Ahmet Çakar / Sabah: Beşiktaş kazanmak zorundaydı, çok kötü bir ilk yarı oynadı, ne zaman ki golü yediler, 47. dakikadan sonra akılları başlarına geldi ve 3 puanı aldılar. İlk yarı çok düşük bir tempo ve sürekli gelen bir Kayserispor vardı. 47. dakikada Kayserispor öne geçti, hemen ardından da Beşiktaş önce kornerden gelen topu kafayla Aboubakar, birkaç dakika sonra da Salih'in mükemmel pasını iyi değerlendiren Chamberlain'in golüyle hayata döndü. Brugge maçında 1 puan alındı ama berbat bir futbol vardı. Eğer dün de bir puan kaybı yaşansaydı işler çok karışacaktı. Hakem Ali Şansalan dün tek kelimeyle kusursuz bir maç yönetti, bravo.
"BAILLY YAVAŞLATTI"
Cem Dizdar / Fanatik: Kayseri hem moral hem fiziksel olarak çökünce iş Beşiktaş için bir tür antrenman eksiğini gidermeye dönüşecek gibiydi ki, önce Kayseri ardından Beşiktaş bol oyuncu değişikliğine gidince oyun yine söndü! Maçın ilginç anlarından biri 89. dakikada yaşandı. Korneri alan Mert Günok topu ileri fırlayan Milot Rashica’ya gönderecekti ki, Eric Bailly kendisine sarılıp oyunu yavaşlatmasını istedi. Mert’in bakışı görülmeye değerdi! Onca zahmete katlanan taraftarlar takımlarının 561 pası, 33 orta ile 21 şuta kurban verdiği şu yavan maça gelmiş ve belki bir fazla hücum izleyecekler ama ona da izin vermiyor Bailly! Ama Beşiktaş kazandı ya, daha önemli ne olabilir, değil mi?
"BEŞİKTAŞ İYİ DEĞİL"
Ercan Taner / Sözcü: Kayseri hem moral hem fiziksel olarak çökünce iş Beşiktaş için bir tür antrenman eksiğini gidermeye dönüşecek gibiydi ki, önce Kayseri ardından Beşiktaş bol oyuncu değişikliğine gidince oyun yine söndü! Maçın ilginç anlarından biri 89. dakikada yaşandı. Korneri alan Mert Günok topu ileri fırlayan Milot Rashica’ya gönderecekti ki, Eric Bailly kendisine sarılıp oyunu yavaşlatmasını istedi. Mert’in bakışı görülmeye değerdi! Onca zahmete katlanan taraftarlar takımlarının 561 pası, 33 orta ile 21 şuta kurban verdiği şu yavan maça gelmiş ve belki bir fazla hücum izleyecekler ama ona da izin vermiyor Bailly! Ama Beşiktaş kazandı ya, daha önemli ne olabilir, değil mi?
"GÜNÜ KURTARDI"
Turgay Demir / Fotomaç: Beşiktaş dün puan kaybedebilirdi. Çünkü yanlış oyuncu tercihleri rakibin savunmasını kolaylaştırdı. Gedson'un yokluğunda Chemberlain'in iyi performans göstermesi ve bir de gol atması önemliydi. Günü kurtaran bu performans oldu. Amir, Salih her zaman iyiler, Aboubakar pozisyon bulduğu anda golü atıyor, Ghezzal'ın uzak ortaları etkili ve içeri kat ettiğinde de şut ve gol atmasını bekleyebilirsiniz. Bu şartlarda diğer kanatta pivot santrafor tarifine daha yakın olan Cenk Tosun değil Rashica olması şart. Şenol hoca bu gerçekle yüzleşmeli. Aksi halde Beşiktaş her maçı bıçak sırtında oynar.
"YENİLEN GOL TETİKLEDİ"
Ali Gültiken / Sabah: Sezon başından beri camiada devam eden reaksiyonel süreç ve Trabzon'da alınan mağlubiyet takımı biraz silkeledi. Kayseri karşısında bunun, oyuncuların tekrar sorumluluk almasına büyük etkisi oldu. Yenilen gol de bunu tetikledi. Oyuncuların isyanlarıyla başlayan reaksiyon, hem golleri hem de coşkulu bir görüntü ortaya çıkarttı. Bu hem oyuncuların hem teknik heyetin hem de taraftarın özlediği bir olaydı. Özlemden de öte, bu kadronun gelmesi gereken bir durumdu. Kayseri karşısındaki oyunla Beşiktaş normalleşme sürecini tamamladı diyebiliriz.
"NE DEDİN ŞENOL HOCAM"
Attila Gökçe / Milliyet: Tamam, üçlü oynamasını anlıyorum da, Şenol Hoca acaba devre arasında neler söyledi? O statik takım daha yaratıcı, daha derin oyunla nasıl kendine döndü? İkincisi, Avrupa dönüşünde Beşiktaş’ı pazartesi değil, 1 gün önce oynatmak, erteleme maçını çarşambaya koymak ne kadar doğru? Şenol Hoca’nın yakınması boşuna değil. TFF açıklama yapmalı.
"İKİNCİ BAHAR"
Fatih Doğan / Sabah: Chamberlain'in bu oyun zekâsıyla giderek yükseleceği görüşümün arkasındayım. İkinci baharını Beşiktaş'ta yaşayacak… Beşiktaş'ta duygular karışık dedik. Maç bitimi "Yönetim istifa" sesleriyle "üçlü çektirme seremonisi ardı ardına geldi. Beşiktaş 3 puandan ötesini kazandı. Derin bir nefes aldı.
"10 NUMARA EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ"
Sinan Vardar / Fotomaç: Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki geri dönüşü takdire şahandı ama 10 numara eksikliği dikkat çekici. Sezon başı transferlerinden sadece birini ilk 11'e süren Şenol Hoca'nın rotasyonu belli ki 10 numarasızlıktan! Aboubakar ve Cenk yeteri kadar beslenemezse Beşiktaş gol yollarında sıkıntı yaşamaya devam eder. Taraftarın coşkusu, geri düştüğünde bile takıma olan inanılmaz destek ve bağlılığı her zamanki gibi şahaneydi.
"BEŞİKTAŞ UMUT VERMİYOR"
Oktay Derelioğlu / Takvim: Maçın geneline baktığımızda her ne kadar geri dönüp maçı kazansa da Beşiktaş'ın ümit vermediğini söyleyebilirim. Oyuncuların form durumu kötü. Oynadıkları oyundan kendileri de zevk almıyorlar. Şenol Güneş'in takımın form durumunu bir önce yukarı çekmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki etkisiz performansında Gedson'un olmamasının da katkısı büyük.
"KOMADAN ÇIKTI"
Bilal Meşe / Milliyet: Bir duran top, arka direkte Mane, kafayla tamamladı, üstelik dakika 47! Bu gol Kartal’da tokat etkisi yaptı, gerçek kimliğine büründü, Kayseri’ye adeta nefes aldırmadı. Kartal’ın aklı başına geldi, önce Aboubakar, ardından da maç süresince deneyen Chamberlain Kartal’ı ipten aldı! Ahh kaptan Cenk ahhh, at o golü, hem sen, hem de takım rahatlasın, tek farklı galibiyetler sıkıntılıdır, biliyorsun. Ve Beşiktaş, ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla, bence çok önemli bir galibiyet aldı. Trabzonspor yenilgisi ile şoka giren Kartal, öyle veya böyle üç puana kanat çırparken, benzetme yerindeyse, komadan çıktı, Kayserispor’a da ilk yenilgisini tattırdı.