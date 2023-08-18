Spor yazarları Beşiktaş'ın Neftçi Bakü galibiyetini değerlendirdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve play-off'a yükseldi. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Netftçi Bakü karşısındaki galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Beşiktaş'ın, Neftçi Bakü'yü 2-1 yenerek adını UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a yazdırdığı maçı spor yazarları köşelerinde değerlendirdi...
"İLK YARIYA İTİRAZ İKİNCİ YARIYA ALKIŞ"
Attila Gökçe/Milliyet: "İkinci yarıya Masuaku, Amir, Onur ve Aboubakar ile başladı. 77’de Salih’i de oyuna aldı. Böylece Beşiktaş’ı önce beraberliğe (Aboubakar), sonra da 2-1’lik galibiyete (Muleka) taşıyıp herkesi rahatlattı. Neftçi’yi eli boş gönderen iki gol de atılışıyla, bireysel becerisiyle alkışı hak ediyor. Aboubakar uzaktan ustaca vuruşuyla, Muleka düştüğü yerden kalkıp topu kaparak yaptığı cin dokunuşuyla becerisini gösterdi. Beşiktaş tek farkla da yenilse turu kurtarırdı ama maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürdürdü hem de ülke puanına beklenen katkısını yaptı. Bu oyunun ilk yarısına itirazım, ikinci yarısına alkışlarım var. Oyuna devam mecburiyeti koymuşlar. Play-off’u da geçip devam etmek gerek. Seni severiz ama... Çık aradan Lucescu!"
"MULEKA ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI"
Engin Kehale/Hürriyet: "Muleka Beşiktaş’ı öne geçiren golü attığı an, ‘şapkadan tavşan çıkardı’ yazmayı düşündüm. Ben düşünürken maçın spikeri Onur Şahin’in ağzından aynı cümleler döküldü. Muleka’nın rolü, en önde olması ve yardımcı forvet olması arasında çok değişiyor. Larin rolü, onu santrfordan daha değerli kılıyor gibi. Şimdi sıra, transfer dönemi bitmeden Beşiktaş’ın kendisini gruplara atmasında. Siyah beyazlılar 1-1.5 aylık bir zaman kazanabilirse, performans olarak çok daha iyi yerlere gelebilir. Belki sezona biraz düşük beklentiyle girildi ancak Şenol Güneş’in hedefi, yeni transferlerle her kulvarda sonuna kadar yarışmacı kalmak olmalı."
"ABOUBAKAR DENGE OYUNCUSU"
Ali Gültiken/Sabah: "Aboubakar Beşiktaş'ın denge oyuncusu. Bireysel olarak çok etkili olması diğer oyuncuları da etkili hale getiriyor. Oyuna dahil olmasından sonra Beşiktaş ikinci yarıda olması gereken noktaya geldi. Bu tür rakiplerle oynarken oyunun genel dengesini rakibin kalitesi değil sizin oyun performansınız belirler. Beşiktaş oyunu kendi kalitesine çıkarttığında skoru da turu da cebine koydu."
"İNSANIN UYKUSUNU KAÇIRIYOR"
Ali Ece/Fanatik: "Şenol hoca, ikinci devre başlarken yaptığı değişikliklerle Onana ve Meraş’ı oyundan alarak en doğru müdahaleyi yaptı. Rebic de tam hazır değil. 57’de zaten son 6 ayda en az 16. kez Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda Aboubakar’ın değil gerçek bir alternatifi, gram benzeri bile olmadığını gördük. Aboubakar’ın Afrika Kupası’na gitmesi veya Allah korusun sakatlanması halinde Beşiktaş’a şu anda sahada hayat veren yıldız tozundan mahrum kalma ihtimali bile insanın uykusunu kaçırıyor!"
"EN AZ ÇEYREK FİNAL"
Oktay Derelioğlu/Takvim: "Beşiktaş maçta hakimiyeti eline almayı başardı. İlk maçı da kazanan Kara Kartal, taraftarlarına sancılı dakikalar yaşatmadı. Beşiktaş'ın as oyuncuları maçın gidişatını değiştirdi. UEFA Konferans Ligi'nde hedef gruplar olmamalı. Beşiktaş gidebildiği yere kadar gitmeli. Bu kulvarda en az çeyrek ya da yarı final görülmeli. Kadro kalitesi Beşiktaş'ın ortada. Temsilcimizin sportif açıdan bu kulvarlarda başarılı olması şart."
"ONANA GEZİNMEYİ TERCİH ETTİ"
Turgay Demir/Fotomaç: "Azerbaycan temsilcisi Nefci Bakü karşısında ilk maçta tur kapısını ardına kadar aralayan Beşiktaş rövanşa alternatif oyuncular ve iki gençle sahaya çıktı. Arkadaşları mücadele anlamında bir şeyler yapmaya çalışırken, Onana ve Rebic gezinmeyi tercih ettiler. Özellikle Rebic beni çok şaşırttı, böyle maçlarda klasını konuşturacaksın ki, hem taraftarın gönlüne taht kuracaksın, hem de hocanın gözüne gireceksin."