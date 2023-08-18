Spor yazarları Beşiktaş'ın Neftçi Bakü galibiyetini değerlendirdi

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"İLK YARIYA İTİRAZ İKİNCİ YARIYA ALKIŞ"

Attila Gökçe/Milliyet: "İkinci yarıya Masuaku, Amir, Onur ve Aboubakar ile başladı. 77’de Salih’i de oyuna aldı. Böylece Beşiktaş’ı önce beraberliğe (Aboubakar), sonra da 2-1’lik galibiyete (Muleka) taşıyıp herkesi rahatlattı. Neftçi’yi eli boş gönderen iki gol de atılışıyla, bireysel becerisiyle alkışı hak ediyor. Aboubakar uzaktan ustaca vuruşuyla, Muleka düştüğü yerden kalkıp topu kaparak yaptığı cin dokunuşuyla becerisini gösterdi. Beşiktaş tek farkla da yenilse turu kurtarırdı ama maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürdürdü hem de ülke puanına beklenen katkısını yaptı. Bu oyunun ilk yarısına itirazım, ikinci yarısına alkışlarım var. Oyuna devam mecburiyeti koymuşlar. Play-off’u da geçip devam etmek gerek. Seni severiz ama... Çık aradan Lucescu!"