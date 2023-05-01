"NEDEN YAPMADIN OKAN BURUK?"

Erman Toroğlu/Sabah: Dakika 55; Galatasaray takımında hiç futbol oynamayan iki isim var. Mertens ve Oliviera… Acaba ikinci yarı kımıldanırlar mı dedim ama kımıldanamadılar. Beşiktaş da rakibinin üstüne geldikçe geliyor. Peki kulübedeki teknik adam ne yapıyor? Hiçbir şey. Muslera geçen karşılaşmalarda oyun kurmaya kalktı ve takımı gol yedi. Aynı şeyi dün de yaptı, yine gol yediler. Akıllanmamışlar. Son 7-8 dakikaya girildiğinde artık Gomis'i kurtaracaksın. Seni son dakika golleriyle buraya getirdi. Hem arkadaşları için hem de rakip takım için önemli bir isim. Okan Buruk bunu neden yapmadı anlayamadım.