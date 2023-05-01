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Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü derbi maçta konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 yendi. Spor yazarları, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduğu maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların sözleri...

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  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi! Galatasaray derbiyi neden kaybetti? Derbi sonrası yorumlar

    "NEDEN YAPMADIN OKAN BURUK?"

    Erman Toroğlu/Sabah: Dakika 55; Galatasaray takımında hiç futbol oynamayan iki isim var. Mertens ve Oliviera… Acaba ikinci yarı kımıldanırlar mı dedim ama kımıldanamadılar. Beşiktaş da rakibinin üstüne geldikçe geliyor. Peki kulübedeki teknik adam ne yapıyor? Hiçbir şey. Muslera geçen karşılaşmalarda oyun kurmaya kalktı ve takımı gol yedi. Aynı şeyi dün de yaptı, yine gol yediler. Akıllanmamışlar. Son 7-8 dakikaya girildiğinde artık Gomis'i kurtaracaksın. Seni son dakika golleriyle buraya getirdi. Hem arkadaşları için hem de rakip takım için önemli bir isim. Okan Buruk bunu neden yapmadı anlayamadım.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi! Galatasaray derbiyi neden kaybetti? Derbi sonrası yorumlar

    "OKAN BURUK ÖNLEM ALMAMIŞ"

    Reha Kapsal/Sabah: Galatasaray'ın sahaya çıkardığı 11 ideal olabilir ama saha içindeki oyun anlayışı yanlıştı. Beşiktaş'ın kuracağı tuzaklara karşı ve maçın içindeki değişen stratejiye karşı Okan Buruk hiç bir önlem almamış. Takım öndeyken ve gerideyken hiçbir simülasyon antrenörlüğünde bile beklenenenin çok altında çok zayıf kaldı.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi! Galatasaray derbiyi neden kaybetti? Derbi sonrası yorumlar

    "OKAN HOCA GÖREMEDİ"

    Levent Tüzemen/Sabah: "Bu bir tesadüf mü bilemem ama Vodafone Park açıldığından beri her Beşiktaş maçında Muslera sürekli hata yaptı. Bir yazımda, "Galatasaray'da herkes gider Muslera kalır" demiştim. Artık bu sözümün arkasında değilim. Eğer Muslera yaptığı hatalarda ısrar ediyor ve Galatasaray puanlar kaybediyorsa yönetim kaleci arayışlarına girmelidir. Fizik olarak ağırlaşan ve çabukluğunu kaybeden Muslera Beşiktaş'ın ilk golünde topa çıkmadı. İkinci golde baskı altındaki Oliveira'ya yine pas atarak golü yedirdi ve takımının direncini kırdı. Okan Buruk hoca olarak Karagümrük maçından sonra Beşiktaş maçında da oyuna müdahele etme konusunda zayıf kaldı. Biz Mertens'in kötü oynadığını gördük, Okan hoca göremedi. Oliveira kötüydü ama "Golün sebebi sensin" dercesine oyundan almak hataydı."
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi! Galatasaray derbiyi neden kaybetti? Derbi sonrası yorumlar

    "HİÇ DERS ALMAMIŞSIN MUSLERA"

    Zeki Uzundurukan/Fotomaç: Galatasaray, Icardi ile golü bulduğu dakikaya kadar sahanın her alanında Beşiktaş'a pres yaptı. Sonrasında zaten Rashica'nın asistinde İcardi ile skor tabelasını değiştirdi. O dakikadan sonra Galatasaray'ın tahrip gücü yüksek futbolu kayboldu. Beşiktaş, Adekugbe'nin kanadından akın akın gelip ceza sahasına orta yağdırdı. Adekugbe etkisiz kalınca, Kerem'in de verimi düştü. Galatasaray'da ilk yarıda Kerem, Mertens oyunun sadece hücum tarafında vardı. Hem kendini, hem Galatasaray'ı, hem de Oliveira'yı yaktın. Geçen sezon Taylan'a aynı pası atmıştın. Bu sezon Oliveira'ya. Hiç ders almamışsın Muslera! Neden tehlike hunisinin içine top atıyorsun! 36 yaşına geldin, hala bunu öğrenemediysen, yolun açık olsun! Galatasaray'ın acilen direkt oynayabilecek bir kaleci transfer etmesi lazım.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi! Galatasaray derbiyi neden kaybetti? Derbi sonrası yorumlar

    "KIRMIZI VERİLEBİLİRDİ"

    Serkan Korkmaz/Sabah: Maç başladığında senaryo da beklendiği gibiydi. Buruk, Beşiktaş'ın beklenen baskısını savuşturup Rashica ve İcardi bağlantısıyla öne geçerken Beşiktaş savunması ve Mert çok çaresizdi. Gol pozisyonu bulmakta zorlansa da Galatasaray açısından işler yolunda görünüyordu. Toreira'nın dişinin kırıldığı söylenen bir pozisyon var, o pozisyonda VAR devreye girse Saiss için kırmızı gündeme gelebilirdi.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi! Galatasaray derbiyi neden kaybetti? Derbi sonrası yorumlar

    "MAÇ TAKVİMİ RİTMİNİ BOZDU"

    Uğur Meleke/Hürriyet: Kasım-mart döneminde ligde üst üste 14 müsabaka kazanan Galatasaray’ın son 45 günde 7 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi var. Bence bu düşüşte bir anahtar sebep öne çıkıyor: Sarı kırmızılıların fikstürünün bir ara aşırı rahat olması. Galatasaray şubatı 2, mart ayını ise 3 müsabakayla tamamladı sadece. Elbette her futbolcu, her teknik adam fikstürü rahat olsun ister ancak Galatasaray’ın ritmini bu aşırı boşluklu maç takvimi bozdu bence. Galatasaray’ın son 7 resmi maçında yalnızca 3 galibiyet alabilmesinin bir başka sebebi de bence bazı oyuncuların üzerine ekstra yük binmesi oldu. Sarı kırmızılılar, 9 gün içindeki Kayseri-Alanya-Karagümrük maçlarını (Karagümrük ilk yarısında en uçta Zaniolo’nun görev alması dışında) aynı 11’le oynadı.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi! Galatasaray derbiyi neden kaybetti? Derbi sonrası yorumlar

    "OKAN BURUK GEÇ KALDI"

    Ömer Üründül/Sabah: "Galatasaray ilk 25 dakikada deplasmanda olmasına rağmen oyunu domine eden taraftı. Bu bölümde öz güvenli bir şekilde yüksek tempolu oynadılar. Beşiktaş ise takım halinde karşılama görevi yapıyordu. Bu arada Galatasaray, İcardi ile golü de buldu. Bu moral olarak da büyük avantajdı. Galatasaray da takım olarak S.O.S. veriyordu. İşte bu kısa bölümde Okan Buruk'un hemen hamleler yapması lazımdı. Golcü İcardi'nin zaten gücü sınırlı, Oliveira'nın performansı çok düşük, Mertens ise ayakta dahi duramıyordu. Ama 2 büyük tehlike atlatan Galatasaray'da Okan Buruk geç kalınca Oliveira'nın da ikramıyla Beşiktaş öne geçti. Galatasaray'da Torreira'nın adeta tek başına canı çıktı. Oyunun kontrolü rakibe geçince, defans bloğuna önden de yardım gelmeyince çok hatalar yaptı.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbide aldığı mağlubiyeti değerlendirdi! Galatasaray derbiyi neden kaybetti? Derbi sonrası yorumlar

    "MAÇI KIRAN OLIVEIRA"

    Ahmet Çakar/Sabah: Beşiktaş çok iyi mücadele etti, çok iyi savundu ve hak ettikleri 3 puanı aldılar. Maçın kırılma anı kesinlikle Oliveira. Diğer bir deyimle, maçı kıran adam. 58. dakikada Oliveira, topu kaptırıp takımının gol yemesine sebep olmasaydı belki de maç beraberliğe kilitlenecekti. Oyuna Galatasaray çok iyi başladı. İlk 20-25 dakika çok soğukkanlı oynadılar ve İcardi ile golü buldular.

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