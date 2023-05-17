Erman Toroğlu: "Bu penaltı pozisyonunun yorumunu yapmak lazım. Duhan'ın ayağı, Rashica'nın ayağına geliyor. Benim futbol yorumuma göre böyle penaltı olmaz. Ama kural koyucu diyor ki; ne olursa olsun rakibine tehlikeli bir hareket yapıyorsan ve top oyun alanındaysa penaltıyı vereceksin.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapıldıkça ibre G.Saray'a dönmeye başladı. Nereye kadar, Zaniolo oyuna girene kadar. Beyefendi daha oyuna girerken sinirlendi. Neymiş, tekmeliğini takmamış, öyle diyorlar kenardan. Öyle bir pozisyonda atıldı ki inanılır gibi değil! Aslında hakemin görüş alanındaki bir pozisyon. Zaten hakem gördüğü için sarı kart kullandı. Niye atamadı? Yemedi! Niye? Çünkü büyük takım oyuncusu." (SABAH)