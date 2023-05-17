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Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

Süper Lig lideri Galatasaray, 34. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor karşısındaki galibiyetini yorumladı

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  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Spor yazarları, Galatasaray'ın İstanbulspor 2-0 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Uğur Meleke: "Belki bu sezonun sonunda ligde kalacak İstanbulspor, dün daha ilk devrenin sonlarında mağlup duruma düştü ama ikinci yarıda hemen hemen hiçbir şey değişmedi sahanın içinde. Özellikle 46 ile 75 arası hemen hemen hiç futbol oynanmadı, garip bir orta saha mücadelesi, itiş kakış-kaos dışında hiçbir şey izlemedik maalesef. 75’teki kırmızı kart sonrası bile hem net pozisyonları bulan, hem de golü atan taraf Galatasaray oldu yine. Sarı kırmızılılar, UEFA Kupası zaferinin 23’üncü yıldönümünde 23’üncü şampiyonluk kupasının iki kulpundan birden tuttu böylece." (HÜRRİYET)
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Nihat Kahveci: "Geçen sezonun simsiyah bir Galatasaray'dan bugün şampiyonluğa giden bir Galatasaray var. Dursun başkandan Okan hocaya ve futbolcularına... Rekorlar kırarak ilerliyor. Deplasmanda oynadğın 15 maçta gol yemiyorsun."
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Erman Toroğlu: "Bu penaltı pozisyonunun yorumunu yapmak lazım. Duhan'ın ayağı, Rashica'nın ayağına geliyor. Benim futbol yorumuma göre böyle penaltı olmaz. Ama kural koyucu diyor ki; ne olursa olsun rakibine tehlikeli bir hareket yapıyorsan ve top oyun alanındaysa penaltıyı vereceksin.

    İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapıldıkça ibre G.Saray'a dönmeye başladı. Nereye kadar, Zaniolo oyuna girene kadar. Beyefendi daha oyuna girerken sinirlendi. Neymiş, tekmeliğini takmamış, öyle diyorlar kenardan. Öyle bir pozisyonda atıldı ki inanılır gibi değil! Aslında hakemin görüş alanındaki bir pozisyon. Zaten hakem gördüğü için sarı kart kullandı. Niye atamadı? Yemedi! Niye? Çünkü büyük takım oyuncusu." (SABAH)

     
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Osman Şenher: "İyi ki Torreira gibi çok büyük bir profesyonel orta sahada oynuyor. Defansına yardım ediyor, orta bölgenin tamamında rakibine pres yapıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de hücuma çıkıyor. Harika bir futbolcu.

    Tabii burada Galatasaray’ın en önemli silahı Icardi... Çok özel bir topçu. Her derde deva, ilaç gibi. Topla fazla buluşamasa da, rakip ceza sahası içinde dolaşması bile yetiyor. Topla buluştuğu zaman zaten yüzde seksen gol demek. Icardi bu takımın ilacı. Keyif veriyor, güven veriyor. Eminim sarı-kırmızılı taraftarın büyük bir kısmı Arjantinli forveti seyretmek üzere bilet bulabilmek için çırpınıyordur. Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğa kilitlenmiş. Teknik olarak hata yapsalar da hepsi, müthiş koşup mücadele ediyorlar." (Milliyet)
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Rıdvan Dilmen: "Galatasaraylı oyuncuların motivasyonu oldukça yüksekti. Icardi ve Kerem müthiş bir oyun çıkardı. Ceza sahası içinde çok iyi oyuncular gördüm. Tamam Jardel falan çok daha golcüydü ama Icardi dilediği zaman dünyanın en hızlı adamı oluyor. Çok hızlı düşünüyor, arkada da gozü var gibi. Tam bir ceza sahası forveti. Bütün takım muazzam oynadı. Harika bir coşkusu vardı."
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Ahmet Çakar: "Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu çok beğendim. İki kritik pozisyon var. İlkinde VAR davetiyle gelen penaltı ki karar doğru. İstanbulsporlu oyuncunun, Rashica'ya hamlesi ve darbesi var. Diğerinde de Zaniolo'nun büyük hatası var. Top uzaklaşmışken rakibin kasıklarına, tabanıyla giriyor. Bu kırmızı kart da VAR davetiyle geldi ve doğruydu." (SABAH)
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Serkan Korkmaz: "Galatasaray'da artık çiçeklerle döşeli şampiyonluk yolunu meşaleler aydınlatıyor. Kadıköy'de Trabzon puan alırsa Muslera'nın eldivenleri futbol topunu değil kupanın kulplarını tutacak. Kasımpaşa stadında oynanan maçın bitiminde Taksim'de bayraklarıyla turlayan taraftara göre bu iş çoktan bitti bile." (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Zeki Uzundurukan: "Galatasaray, İstanbulspor maçını kazanarak şampiyonluk kapısını ardına kadar açtı. Hatta şampiyonluk kupasının bir kulpunu da tuttu. Büyük konuşmamak lazım ama Galatasaray, bu saatten sonra şampiyonluğu kimseye kaptırmaz! Bu iş derbiye kalmaz! Benim tahminime göre Galatasaray yüzde 99 şampiyon! Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu artık an meselesi..." (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

    Levent Tüzemen: "Maç boyu izlediğim bir oyuncu var: Kerem Aktürkoğlu. Yaptığı hatalara bakıp, kaptırdığı topları göz önünde bulundurursak kızıp oyundan alabilirsiniz. Sabrederseniz karşılığını da alabilirsiniz. Icardi'nin golünde yaptığı koşu ile verdiği pas, kalite kokuyordu.

     

    Galatasaray stresli haftalar yaşıyor ama Okan hocanın daha sakin düşünüp kararlarında daha çabuk olması gerekir. Kazımcan'ın belirli bir stili yok. Sadece koşarak oynamaya çalışıyor, basit oynadığı sürece futbolunu büyütür. Riske girdiği sürece kendine ve takıma zarar verir. Galatasaray, baskı altında oynadığı maçı 10 kişi kalmasına rağmen kazandı. Ve şampiyonluğa çok daha fazla yanaştı." (SABAH)
  • Spor yazarları Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

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