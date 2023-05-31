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Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

Galatasaray, Süper Lig'de Ankaragücü'nü mağlup ederek 3 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaştı. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların 23. zaferini değerlendirdi

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  • "TEK BİR VÜCUT TEK BİR KALP OLDULAR"

    Reha Kapsal/Fotomaç: Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi tabii ki gelinen son nokta. Filmi başa sardığımızda sezon başı diğer rakiplerine göre yarış içindeki en handikaplı takımdı. Çünkü haziran sonu gibi yeni bir yönetim geldi, bununla beraber yeni hoca, yeni bir kadro oluşturuldu. En önemlisi ligi bir önceki sezon 13. sırada bitirmiş bir takımın vce camianın mental olarak da yıpranmışlığı vardı. Sezon içinde Dünya Kupası arasına kadar çok gelgitlerin yaşandığı, Okan hocanın iki tane final maçı olarak nitelenecek Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından başarıyla çıkması sonraki süreçte hazırlık maçların bile istenen performans alınamayınca tartışılması bana göre çok anlamsızdı ve hiç hoş olmadı. Rashica kimse bu sezon ondan bu performansı beklemiyordu mükemmel oynadı. Kerem attığı 10 gol, 11 asistle kendi limitlerini zorlayıp çok doğru gelişim sağlayıp şampiyonluk baş mimarlarından biri olmayı fazlasıyla hak etti. Aşk nasıl iki kişinin tek olmasıysa, Galatasaray da bu büyük başarıda oyuncusuyla teknik heyetiyle yönetimiyle 30 milyonluk taraftarının da müthiş coşkusuyla o armanın altında tek bir vücut tek bir kalp oldular."

     
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "JESUS'A HOCALIK DERSİ VERDİ"

    Zeki Uzundurukan/Fotomaç: "Galatasaray ana sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı! Tebrikler Galatasaray! Galatasaray, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü'nde şampiyon olmak için müthiş bir kadro kurdu. Ve 100. YIL ŞAMPİYONU OLDU! Başkan Dursun Özbek vizyonu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un dünya yıldızlarına sarıkırmızılı formayı giydirmesiyle birlikte şampiyonluğun temel taşları çok sağlam atılmıştı. Okan Buruk da karşısında Jesus gibi A Plus bir teknik adam olmasına rağmen, gaza bastı gitti. Okan hoca, Jesus'a hocalık dersi verdi ve 23. Şampiyonluğu Galatasaray'a getirdi. Her maçta bir çılgınlık üretti Galatasaray! Allah vergisi bir ihtişam! İşte GALATASARAY! Şarkılı bir masal, en anlamlı gerçek! Ateşlere basarak yürüyen takım ruhu! Koşun haber verin tarihe; ŞAMPİYON GALATASARAY! Dün gece YÜREKLERİN GÖNDERİNE GALATASARAY BAYRAKLARI çekildi! Bu sezon Galatasaray, suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. Galatasaray'ın bu şampiyonluğunun bir ruhu vardı. Şampiyonluk imzası da SOM ALTINdandı!"
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "O ARTIK YAŞAYAN BİR EFSANE"

    Serkan Korkmaz/Fotomaç: "Galatasaray sayısız gol pozisyonundan sadece ikisinde Icardi ile gol bulurken bir topu direkten bir topuysa Muslera'dan dönen ev sahibi Ankaragücü'yse maçı ve ligde kalmayı ne kadar istediğini ispatlıyordu. İki takım soyunma odalarına en az birer gol daha fazla atmış olarak girebilirdi. Galatasaray'ı bu sezonun büyük bölümünde hemen hemen herkes şampiyonluğa en yakın takım olarak gördü. Peki ya; Arjantinli olmasaydı? Icardi gibi muazzam bir yıldızın varlığı sadece çok karanlık geçebilecek dün geceyi tüm sezonu ışıl ışıl aydınlattı. Futbolculuğunda ilk şampiyonluğunu otuz sene önce Ankara'da yaşayan Galatasaraylı Okan, sarı kırmızılı takımın başında yine bir 30 mayısta Ankaragücü karşısına şampiyonluk için çıkmıştı. "Mayıslar bizimdir" Galatasaraylılar'ın en önemli mottolarından biridir. Misal "17 Mayıs" deyince hangi Cimbomlunun yüreği sızlamaz… Bundan böyle 30 Mayıs tarihi ise en çok Okan Buruk ismini hatırlatacak. O artık yaşayan bir Galatasaray efsanesi."
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "NE KADAR ÖVÜNSELER AZ"

    Cemal Ersen/Milliyet: "Koca bir sezona değer katacak maçları oynamak zordur. Hedefi yakalamak isteyen de, ona kafa tutan da gerilim yaşar. Galatarasay’ın başkentte alacağı galibiyetin anlamı açıktı; bitime iki hafta kala “şampiyonluğun ilanı.” Ya kazanamaz ise? Haftaya derbilerin derbisi oynanacak ve evinde ya kupa kaldıracak, ya tarihi bir hikayenin figüranı olacaktı. İşi uzatmadı sarı-kırmızılı ekip. Başkentte malumu ilan etti. Ne diyoruz o zaman? “Şampiyon Galatasaray. Dursun Özbek, bir o kadar da övgü sana. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında ligin şampiyonu olmak gerçekten çok değerli. Galatasaray camiası ne kadar övünse, ne denli sevinse hakkıdır. Bunun başkentte yaşanması ayrı bir anlam taşıyor. Öyle ise Ankaragücü neden direnç gösteremedi? Yakışmadı. Açıkçası adına yakışır bir mücadele gerekiyordu. Gelelim Galatasaray’a. Şaibesiz bir şampiyonluk kazandı. Okan Buruk ve öğrencilerini kutluyorum. Futbolda en güzel şey; şampiyonluktur. Hayırlı olsun."
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "ASIL KUTLAMA F.BAHÇE MAÇINDA OLACAK"

    Osman Şenher/Milliyet: "Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’u tebrik ederim. Yeni kurulmuş bir takım, geç yapılan transferler, hazırlık kampına katılmamış futbolcular ve her hafta ömür biçilen bir teknik direktör... Bütün olumsuzluklara rağmen hoca takımını şampiyon yaptı. Bu çok zor bir iş. Şampiyonluğa inandılar, taraftarlarına verdikleri sözü tuttular. Bu şampiyonluk teknik adam, yönetim, futbolcular ve taraftarın kenetlenmesiyle geldi. 12. adamın hakkını yemeyelim. Nef Stadı’nda her hafta 47 bin seyirci, oyuncular kadar bu şampiyonluk için gayret gösterdi. Dışarıdan gelen her eleştiriye duvar oldular. Hocasını, yöneticilerini eleştirenlerle mücadele ettiler. Sonunda da Cumhuriyetimizin 100. yılında bu büyük zaferi hak ettiler. Dün gece Galatasaray ipi göğüsledi ama esas maç haftaya Fenerbahçe derbisinde. Kutlamalarda çok büyük sürprizler olacakmış. 50 bin kişilik stada bilet için 570 bin kişi müracaat etmiş. Sarı-kırmızılılar için muhteşem bir yıl oldu."
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "ICARDI TAM BİR PİYANGO"

    Engin Verel/Akşam: "Öyle bir maç ki, yorumu, kritiği yok. Skor tabelasına sabitlenmiş bakışlar, orada 'Şampiyon' yazacak skoru bekliyor. Onun dışında sahadaki oyunun ne olduğu, nasıl olduğu, hangi sistemle oynandığı kimin umurunda. Ankaragücü'nün risk alması anlaşılabilir bir şeydi ama Galatasaray'ın bu kadar riskli futbol oynamasını doğrusu yadırgadım. Öyle ki bir ara 'Rus Ruleti'ne dönen oyunda kurşunun kimin elinde patlayacağı doğrusu en heyecan verici sahneydi. Galatasaray beraberlik golünü yedikten sonra daha aklı selim hücum etmeye başladı. Nitekim ikinci gol de Icardi ile gecikmedi. Kerem'in ortası ve Arjantinli'nin kafası. Biz bu senaryoyu bu sezon defalarca izledik. Icardi gerçekten özel bir golcü. Galatasaray'a gelmesi tam bir piyango. Galatasaray bu sezon yeni yönetimi, yeni transferleri ve genç hocası Okan Buruk ile müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Hepsini tebrik ediyor, şimdiden Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Tebrikler Galatasaray."
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "SPORUN 'TEK TAŞ' YÜZÜĞÜ ŞAMPİYONLUK"

    Attila Gökçe/Milliyet: "Sporun “tek taş” yüzüğüdür şampiyonluk… Bir tanedir. Bir grubun ya da kümenin içine sokamaz, her hesaba dahil edemezsiniz… Solo bir zafer, tek başına kazanılmış bir yarış ve “Benim” diyen bir haykırıştır. Galatasaray, Ankara deplasmanında sahaya sadece 11 kişiyle çıkmadı. Onbir oyuncu görünen kısmıydı. Görünmeyen ama hissedilen kalabalıklığı vardı aslında… 1959’dan beri süregelen büyük macerada 22 şampiyonlukla açık ara önde koşmanın tecrübesini gururunu, öz güvenini de taşıyorlardı. Turgay Şeren’le, Metin Oktay’la Gündüz Kılıç ve Fatih Terim’le yazılan tarihin yeni sayfalarını imzalıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular yerli-yabancı tek bir bütün olarak aynı havayı soluyup, aynı özgüvenle koşarak maraton ipini göğüslediler. Bu başarıda elbette Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur’un takımı oluşturmada, finanse etmede önemli katkıları var. Peki bu güzel pastayı hazırlayan usta kimdi? Elbette Okan Buruk ve yardımcıları… İcardi çileğiyle, Muslera mayasıyla Kerem aklıyla Toreira ve Oliveira sosuyla hep birlikte öyle tatlı bir zafer kazandılar ki… Ellerine, ayaklarına, emeklerine sağlık!"
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "DURSUN ÖZBEK HAKLI ÇIKTI"

    Levent Tüzemen/Sabah: "Başkan Dursun Özbek, göreve geldiği gün, "G.Saray, Cumhuriyet'in yüzüdür. 100. yılını kutlayacağımız bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz" demişti. Başkan Özbek'in dileği kabul oldu ve G.Saray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde şampiyonluğu kucakladı. Başkan Dursun Özbek'in "G.Saray Cumhuriyet'in yüzüdür" sözünü doğrulayacak ilginç bir istatistik var. Profesyonelliğe geçişten itibaren Cumhuriyet'in 50. yılında (1973), 75. yılında (1998) ve 100. yılında (2023) hep Galatasaray şampiyon oldu. Dursun Özbek ve yönetimi, G.Saray tarlasından yetişen ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Akhisar ile kupa kaldıran Okan Buruk'u, takımın başına getirerek büyük bir devrim yaptı. Okan Buruk'un yüzüne Allah güldü ve çalışkanlığının karşılığını tıpkı 30 yıl önceki gibi bu kez hoca olarak Başkent'te Ankaragücü'nü yenerek alıp, G.Saray'ın şampiyonluk yaşamasını sağladı. Okan hoca, böylece kendisinden alınmak istenen itibarı, şampiyonlukla ve G.Saraylı kimliğiyle geri kazandı."
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "ANASININ AK SÜTÜ GİBİ"

    Ahmet Çakar/Sabah: "Galatasaray, hak ettiği mutlu sona çok net bir skorla erişmeyi başardı. Pek tabii ki bu tür şampiyonluklarda camianın başkanından, masörüne, çaycısına kadar herkes başrol oyuncusu olsa bile bence bu başarının bir numaralı şampiyonu oyuncu bazında İcardi'dir. Çok rahat, çok profesyonel goller atıyor. İnter ve PSG gibi devlerde oynayabilmek kolay değil. Dün gece attığı gol… Koşacağı yeri biliyor ve mükemmel tek vuruşu yapıyor. Yine ikinci gol… Koşacağı yeri buluyor, kafayı vuruveriyor. Ne Aboubakar'la ne de Valencia ile kıyaslanabilecek düzeyde değil. Özellikle oyun bilgisi ve vuruş tekniği bu ligin üzerinde. Galatasaray hiç kimsenin reddedemeyeceği, anasının ak sütü gibi bir şampiyonluk kazandı. Aldığı yabancı oyuncuların ve yeni transferlerin neredeyse tamamı iyi çıktı. Takıma adapte oldu ve şampiyonluğa önemli katkı verdiler. Tartışılmayacak, toz kondurulmayacak bir şampiyonluk, Galatasaray camiasına hayırlı olsun."
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "KENDİ KAHRAMANINI ÇIKARIYOR"

    Erman Toroğlu/Sabah: "Galatasaray kafaya koymuş, 'Ben bu işi bitireceğim' diyor. Bunu bütün futbolcular hissettiği zaman zaten işi bitirirsiniz... Hani perşembenin gelişi çarşambadan belli deriz ya G.Saray'ın Ankaragücü'nü yeneceğini bir hafta önce seyrettiğim kupa yarı finalinde gördüm. Ankaragücü iyi futbol oynamıyor, birkaç oyuncusu var, o kadar. Ancak bunu bu teknik adama bağlayamamam. Çünkü siz bir sezonda 4 hoca değiştirirseniz olacağınız budur. Okan Buruk'a da bir parantez açmak isterim. G.Saray kendi kahramanını kendi içinden çıkarıyor. Başka yerlerde aramıyorlar. Bence doğru da yapıyorlar. Jesus, sezona çok iyi başladı ama sonra yolunu sapıttı. Okan Buruk sezon başı biraz sallandı, onu ve takımı bu maçlarda Gomis kurtardı. Yani G.Saray bugün şampiyon olduysa sezon başında Gomis'in attığı gollere borçlu ama Buruk genelde kenarda sakin durdu."
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

    "G.SARAY, REAL MADRID GİBİ"

    Uğur Meleke/Hürriyet: "Süper Lig’in yazılı olmayan kuralı şu: Galatasaray nisan ayına şampiyonluk yarışçısı olarak giriyorsa, genelde mutlu sona ulaşıyor. Galatasaray bir kupada final oynuyorsa çoğunlukla kazanıyor. Galatasaray bir bakıma bu ligin Real Madrid’i gibi. Kulübün karakteri ‘winner (kazanan). Bu sezon şampiyonluğu belki 30 Mayıs’ta ilan ettiler ama kupayı aslında Ocak’ta ligde lider konuma geçtiklerinde kazanmışlar. Çünkü bir daha hiç duraksamadılar, hiç bakmadılar arkalarına. Winner karakterli Galatasaray’ın dün de Ankara’da dizleri hiç titremedi. Müsabakanın herhangi bir anında kaza yapacakmış hissi vermediler izleyenlere. Tabii ki kazanan takımın kazanan santrforuna ayrı bir parantez açmak lazım. Sezonu 7’nci haftada açabilmişti Icardi. Ancak 10’uncu haftada ilk 11’de oynayabildi. Sezonu Ekim’de değil Ağustos’ta açsa herhalde 30 barajını zorlayacaktı Arjantinli süperstar."
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi
  • Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

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