Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

"TEK BİR VÜCUT TEK BİR KALP OLDULAR"

Reha Kapsal/Fotomaç: Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi tabii ki gelinen son nokta. Filmi başa sardığımızda sezon başı diğer rakiplerine göre yarış içindeki en handikaplı takımdı. Çünkü haziran sonu gibi yeni bir yönetim geldi, bununla beraber yeni hoca, yeni bir kadro oluşturuldu. En önemlisi ligi bir önceki sezon 13. sırada bitirmiş bir takımın vce camianın mental olarak da yıpranmışlığı vardı. Sezon içinde Dünya Kupası arasına kadar çok gelgitlerin yaşandığı, Okan hocanın iki tane final maçı olarak nitelenecek Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından başarıyla çıkması sonraki süreçte hazırlık maçların bile istenen performans alınamayınca tartışılması bana göre çok anlamsızdı ve hiç hoş olmadı. Rashica kimse bu sezon ondan bu performansı beklemiyordu mükemmel oynadı. Kerem attığı 10 gol, 11 asistle kendi limitlerini zorlayıp çok doğru gelişim sağlayıp şampiyonluk baş mimarlarından biri olmayı fazlasıyla hak etti. Aşk nasıl iki kişinin tek olmasıysa, Galatasaray da bu büyük başarıda oyuncusuyla teknik heyetiyle yönetimiyle 30 milyonluk taraftarının da müthiş coşkusuyla o armanın altında tek bir vücut tek bir kalp oldular."