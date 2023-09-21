Spor yazarları Galatasaray-Kopenhag maçını değerlendirdi

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"GALATASARAY İYİ YOLDA" Osman Şenher/Milliyet: "Kopenhag çok iyi mücadele eden ve üst seviyede fiziği olan bir takım. Grupta her türlü sonuca imza atacak güçleri var. Böyle bir takım karşısında iki gol atıp, birçok da pozisyon yakalayabiliyorsa Galatasaray demek ki iyi yolda. Ben bundan sonraki maçlarda Okan Buruk ve öğrencilerinin deplasmanlarda da kazanabileceğini düşünüyorum. Dün bölüm bölüm de olsa bize bunu gösterdi. Sonuçta ilk maçında puanla başlamak, galibiyeti hak etmesine rağmen sarı-kırmızılılar için moral oldu."

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"OKAN HOCA DUYGUSALLIKTAN KURTULMALI" Levent Tüzemen/Sabah: "Galatasaray 2-0'dan dönüp beraberliği yakalayarak Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Eğer kaybetseydi, ağır bir travma yaşardı. Okan Buruk'a Galatasaray yönetimi gerçekten kaliteli ve pahalı transferler yaptı ve rekabeti yönetmesini istedi. Okan hoca duygusallıktan kurtulmalı. Şampiyonlar Ligi'nin havasının ayrı olduğunu unutmamalı. Birilerini oynatırım, diğerlerini oynatmam 'Alınırlar' diye düşünmemeli. Değişim kararlarını erken vermeli, hatta oyuna erken müdahale etmeli."