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Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu

25.11.2018 - 11:56 | Güncelleme:

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi

  • 1 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
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    ATTİLA GÖKÇE - MİLLİYET

    AÇ VE GENÇ ENERJİ

    Önceden ilan edilmiş, bilinçli bir uygulama mı? Bilmiyoruz. Tüm detayları,  kadrosu ve bütçesiyle başlatılan bir proje mi ? Sanmıyoruz. Şenol Güneş’in böyle tercihleri vardı eskiden. Geçmişte kalan tercihler. Genç adamlarla takviyeli onbir, onun tercihi miydi? Hayır! Beşiktaş’ın “sağlığı” bozuk... Hem fizik, hem de moral sıkıntıları var. Oyuncu kadrosunda  peş peşe sakatlıklar şaşkınlık yaratıyor. 

  • 2 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
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    En ilginç olanı da takımın en usta , en profesyonel oyuncusu Adriano’nun uçak kalkmadan bir kaç saat önce kendini iyi hissetmemesi. Doktorlara göre herhangi bir bulgu yok. Ama ağrıları olduğunu söylüyor. Yapacak bir şey yok. Niye böyle hissediyor? O çok ayrı bir sorun. Belki de tamamen duygusal nedenlere dayanıyor, kim bilir?

  • 3 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
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    Her neyse... Şenol Hoca’nın sahaya sürdüğü onbir daralan kadrodaki zorunlu tercihiydi. Tarih, yoklukların, sıkıntıların ve yenilmişliklerin içinden çıkan zaferlerle dolu. Beşiktaş’ın zor rakip  Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 3-0  önde bitirmesi, yüksek tempolu, yardımlaşmalı, mutlaka iyi çalışılmış bir takım oyununun sonucuydu.

  • 4 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
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    Sırbistan formasıyla iki gol atıp sapasağlam İstanbul’a dönen Adem Ljajic, topu yere indiren adamdı dün. Bu etkileşim Caner ve Quaresma’nın oyununa da verimlilik kazandırdı. Genç Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve sonradan oyuna giren Fatih Aksoy takıma tempo, dinamizm ve çok farklı bir rüzgar kazandırmıştı. Acaba dünkü aç ve genç enerjiyle yola devam etmek Beşiktaş’a bir maçın ötesinde, daha da yararlı bir süreç kazandırabilir miydi? Elbette evet diyoruz. 

  • 5 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    5 | 29

    Kimse de Adriano, Pepe, Babel, Medel ve dünkü usta Atiba’yı  ‘tu kaka’ ilan ettiğimizi sanmasın. Onlar da bu takımın değerleri. Dünkü maç sahadaki Beşiktaş’ın yaş ortalamasını düşürürken, takımın toplam futbol değerini de yükseltti. En az skor kadar değerli bir değişim.

  • 6 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
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    Ljajic, Mustafa, Güven ve Oğuzhan’ın golleri hem şıktı, hem de akıl ve emek unsuru oyun kalitesinin sonucuydu. Bu arada... Güven Yalçın kardeşimiz golden sonra bir okçuluk ritüeli sergiledi... İtirazım yok, eyvallah. Yine de merak ediyorum. O hareketle hayal kırıklığı kahramanı Guiza’ya mı benzemek istiyorsun, yoksa Usain Bolt’a mı? 

    Maçın başından beri gol tehdidi savuran El Kabir’i Beşiktaş savunması nasıl kaçırdı, anlaşılır gibi değil. Bu arada Beşiktaş kulübesinden dışarı  boynunu bile uzatmayan Guti’ye karşılık Beşiktaş İdari Menaceri Ali Naibi’nin de ölçüsüz davranışına dikkat çekelim... Umalım ki tekrarı olmaz.

  • 7 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
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    Mete Kalkavan’ın VAR sistemine uyumu güzel. Biraz zaman alıp oyunu soğutmuş olmadılar mı? 

    Şenol Hoca başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutlarım. Onların yapacak çok işi var. Kolaylıklar diliyorum.

  • 8 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
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    ALİ ECE - FANATİK

    ADEM'E GÜVEN!

    Beşiktaş forması giyen futbolcular ve onları hazırlayan teknik heyet en doğrusunu yapmış: Sadece saha içine konsantre olmuşlar. Güven Yalçın ve Dorukhan’da ısrar etmek, ilk 10 haftadakinden farklı olarak hem orta saha hem de forvet hattında daha dinamik bir Beşiktaş olmasını sağlayan bir numaralı faktördü. Daha dinamik ve daha disiplinli bu oyun kurgusunda da Adem Ljajiç özel yetenekleri ölçüsünde pırıl pırıl parladı. Quaresma da sadeleştirdiği oyunuyla kolektif açıdan katkı sağladı.

  • 9 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    9 | 29

    Ljajiç’in Güven’e attırdığı golde Guti-Raul ortak yapımı gollerin bizim lig ölçeğindeki bir benzerini izledik. Güven, o aşırtmasında da gördüğümüz gibi her türlü golü atabiliyor. Ljajiç için ise yeter ki önündekilerden birisi savunma arkasına iyi bir koşu yapsın, o zaman onun için asist yapmak kolaylaşıyor. O zaman da Beşiktaş iyi oyununu tabelaya yansıtabiliyor. 

  • 10 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    10 | 29

    Gecenin sorusu

    İyi kurtarışlar yapan Karius’un topu oyuna sokarken konsantrasyon düzeyi daha yüksek olsa daha iyi olmaz mı? 

  • 11 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    11 | 29

    Maçın starı

    Adem Ljajiç’i hiç izlemeden ona burun kıvıranlar, şimdi nasıl kıvıracaklar, elimde çekirdekle bekliyorum. 

  • 12 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    12 | 29

    Maçın olayı

    Isınırken sakatlanan Medel yerine 11’de başlayan Gökhan’ın da sakatlanması... Bu sezon Beşiktaş’ta yaşanan 17. sakatlık oldu. 

  • 13 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    13 | 29

    Kısa mesaj

    Milli maç arası bu sezon ilk kez Beşiktaş’a yaradı. 

  • 14 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    14 | 29

    ERMAN TOROĞLU - FOTOMAç

    DERBİYE KILÇIKSIZ BALIK

    Dün akşam oynanan maçın Kayseri'ye alınmasının bin tane senaryosu var. Önce Afyon dediler, orada VAR yokmuş!.. Sonra Ankaragücü kulübü, Bursa'yı istemiş, bu kez de TFF 'olmaz' demiş. Cuma günü maçın Kayseri'de oynanmasına karar veriyorlar. Ankaragücü saat 5'te yola çıkıyor, 9'da Kayseri'ye geliyor; ardından da maça çıkıyor.. Sarı-lacivertliler maça iyi başladılar. 

  • 15 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    15 | 29

    Baskı kurdular, tempolu da oynadılar. Fakat Ankaragücü seyircisi hiç yeri ve zamanı yokken, Beşiktaş kalecisi Karius'a şişe atmaya başlıyor. Oyun duruyor. Ankaragücü'nün temposu giderek artacakken, bu nedenden dolayı düşmeye başlıyor. Bu kez de Beşiktaş başlıyor oynamaya. Ellerinde iyi oyuncular da var. Haliyle oyunun gidişatını tamamen kendi lehlerine çeviriyorlar. Beşiktaş'ın birinci golünden önce bir penaltı pozisyonu var Ankaragücü lehine.. 

  • 16 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    16 | 29

    Hakem VAR'a gitmiyor.. İkinci yarıda bu kez Ankaragücü bir gol atıyor. Ama atılan golden önce bir faul var mıydı, yok muydu itirazları oluyor? Hakem bu kez VAR'a gidiyor ve golü iptal ediyor! Aslında faul kararında hakem net olarak haklıydı, çünkü pozisyon fauldü.

  • 17 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    17 | 29

    Ama pozisyonları ikiye bölüp bakın, vermediği penaltı pozisyonunun aynen kopyası. Sonra da zaten maç koptu. Ankaragücü 'Ben bu maçı alacağım' şeklinde futbol oynamadı. Beşiktaş daha derli toplu oynadı ve kaliteli ayaklarıyla işi bitirdi. Siyah-beyazlılar çok mu iyi oynadılar, hayır! Ama eski maçlara göre daha fazla koştular. Çünkü sahada, daha önce yedek kalan bir çok oyuncu vardı.

  • 18 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    18 | 29

    Mesela ilk gol atan Ljajic.. Quaresma'dan sıra geldi de iyi bir frikik attı. Zaten bu oyuncu iyi bir frikikçi. Ama Portekizli'den sıra gelmediği için bu vuruşları yapamıyordu. Siyah-beyazlılar için çok önemli bir maçtı. Buradan alacakları bir yara, önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesinde ligdeki bütün işlerini bitirirdi. 

  • 19 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    19 | 29

    Sanırım bunun için olsa gerek, TFF'den de ince bir ayar geldi, maç Kayseri'ye alındı ve iş bitti.. Beşiktaş birinci maçı geçti, haftaya da G.Saray maçı var. Daha fazla bir sorun olur mu, pek olacağa benzemiyor. Çünkü G.Saray'ın sağ gitti, solu gitti, önü gitti, arkası gitti.. Derbi, her türlü siyah-beyazlılara hazırlandı sanki. Onlara da balığı, kılçıksız olarak yemek düşüyor..

  • 20 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    20 | 29

    OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM

    KARTAL GERİ DÖNDÜ

    ÖNEMLİ futbolcularından yoksun bir şekilde Ankaragücü karşısına çıkan Beşiktaş'ın nasıl bir oyun ortaya koyacağı büyük merak konusuydu. Beşiktaş zorlu geçmesi beklenen maçı akıllı oynayarak rahat bir şekilde kazandı. Bu duruma Ankaragücü'nün maça fazla motive olması ve Sarı-Lacivertli futbolcuların bu yüzden çokça bireysel hata yapması da etken oldu.

  • 21 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    21 | 29

    Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ljajic de dün sahaya takımın lideri olarak çıkınca ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Sırp futbolcu attığı harika golün yanı sıra takımını organize eden isimdi.

  • 22 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    22 | 29

    GENÇLER UMUT VERDİ

    Kadrodaki eksikler nedeniyle ilk 11'e giren Güven Yalçın ve Dorukhan da iyi oyunları ile hem Ankaragücü galibiyetinde büyük rol oynadılar hem de gelecek için umut verdiler. Sakatlanan Gökhan'ın yerine oyuna giren Fatih de savunmada iyiydi.

  • 23 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    23 | 29

    İlk yarıdaki etkili oyunu ile maçı koparan Siyah-Beyazlılar, Sarpsborg ve Galatasaray maçları öncesi kritik bir galibiyet alarak moral kazandı.

    Ankaragücü karşısında alınan 3 puan Beşiktaş'ı zirve yarışında da tutmayı başardı.

  • 24 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    24 | 29

    MAÇIN EN İYİSİ: LJAJIC

    Takımını bir maestro gibi yönetti.

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KENAN

    İlk yarıda hiçbir varlık gösteremedi.

  • 25 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    25 | 29

    SERKAN AKCAN - FANATİK

    LJAJİÇ’E ÖZGÜRLÜK!

    Adem Ljajiç Beşiktaş’a geldiği günden beri kimliğini arıyor. Bir çok maçı formsuzluğu ya da sakatlığı sebebiyle kaçırdı. Oynadığında da vasatın altında kaldı. Hep vaat ediyor ama bir türlü gösteremiyordu. Ayaklarında hep prangayla oynuyordu sanki. Ankaracgücü’ne karşı 4-3-3’in sağ-sol içi oynamakla forvet arkasında oynamak arasındaki performans farkını sanırım uygulamalı olarak anlattı. 

  • 26 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    26 | 29

    Ljaiç özel bir futbolcu, özgür olduğunu hissettiğinde sahada yapacaklarının sınırı yok gibi oynuyor. Ankaragücü’ne karşı forvet arkasında harikalar yarattı, golü nefisti ama asisti olağanüstü. Ayrıca Talisca’dan bu yana en iyi frikik kullanan Beşiktaş’lı futbolcu da o. Sanırım bundan sonra Şenol hocanın Ljaiç’ten bu özgürlüğü almaması Beşiktaş’ın hayrına olacak.

  • 27 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    27 | 29

    Mustafa Pektemek saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Ağustos ayında Beşiktaş’ın santfor sıralaması şöyle değil miydi? Larin, Negredo, Love, Umut, Güven... Mustafa? Mustafa yok. Evet Beşiktaş taraftarının tamamına yakınına göre Mustafa yok hükmündeydi. Hatta gitmediği için aldığı maaş üzerinden linç yiyordu o aralar. Çalıştı, talep etti, hak etti ve şimdi gollerini atıyor.

  • 28 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    28 | 29

    Maçın sorusu

    Sahada, yedek kulübeleri de dahil 20 yaş altındaki tek futbolcu Güven Yalçın 90 dakikayı tamamlasa gelişimi için daha doğru olmaz mıydı?

    Maçın starı

    Ljaiç 1 direk, 1 gol, 1 asist ile gecenin yıldızıydı.

  • 29 Spor yazarlarından Ankaragücü-Beşiktaş maçı yorumu
    29 | 29

    Maçın olayı

    Ankaragücü taraftarlarının neredeyse her korner atışında Beşiktaşlı futbolcuları yabancı madde yağmuruna tutması. Özel güvenliklerin ve sonrasında polislerin izlemesi.

    Kısa mesaj

    Oğuzhan varken Dorukhan’ın; Love varken Güven’in oynaması... Güneş’ten takıma ince değil bildiğin en okkalısından mesajdı. Oğuzhan mesajı aldığını gösterdi ama Love umutsuz vak’a olma yolunda ilerliyor sanki.

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