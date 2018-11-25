6 | 29

Ljajic, Mustafa, Güven ve Oğuzhan’ın golleri hem şıktı, hem de akıl ve emek unsuru oyun kalitesinin sonucuydu. Bu arada... Güven Yalçın kardeşimiz golden sonra bir okçuluk ritüeli sergiledi... İtirazım yok, eyvallah. Yine de merak ediyorum. O hareketle hayal kırıklığı kahramanı Guiza’ya mı benzemek istiyorsun, yoksa Usain Bolt’a mı?

Maçın başından beri gol tehdidi savuran El Kabir’i Beşiktaş savunması nasıl kaçırdı, anlaşılır gibi değil. Bu arada Beşiktaş kulübesinden dışarı boynunu bile uzatmayan Guti’ye karşılık Beşiktaş İdari Menaceri Ali Naibi’nin de ölçüsüz davranışına dikkat çekelim... Umalım ki tekrarı olmaz.