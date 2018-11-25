ATTİLA GÖKÇE - MİLLİYET
AÇ VE GENÇ ENERJİ
Önceden ilan edilmiş, bilinçli bir uygulama mı? Bilmiyoruz. Tüm detayları, kadrosu ve bütçesiyle başlatılan bir proje mi ? Sanmıyoruz. Şenol Güneş’in böyle tercihleri vardı eskiden. Geçmişte kalan tercihler. Genç adamlarla takviyeli onbir, onun tercihi miydi? Hayır! Beşiktaş’ın “sağlığı” bozuk... Hem fizik, hem de moral sıkıntıları var. Oyuncu kadrosunda peş peşe sakatlıklar şaşkınlık yaratıyor.
En ilginç olanı da takımın en usta , en profesyonel oyuncusu Adriano’nun uçak kalkmadan bir kaç saat önce kendini iyi hissetmemesi. Doktorlara göre herhangi bir bulgu yok. Ama ağrıları olduğunu söylüyor. Yapacak bir şey yok. Niye böyle hissediyor? O çok ayrı bir sorun. Belki de tamamen duygusal nedenlere dayanıyor, kim bilir?
Her neyse... Şenol Hoca’nın sahaya sürdüğü onbir daralan kadrodaki zorunlu tercihiydi. Tarih, yoklukların, sıkıntıların ve yenilmişliklerin içinden çıkan zaferlerle dolu. Beşiktaş’ın zor rakip Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirmesi, yüksek tempolu, yardımlaşmalı, mutlaka iyi çalışılmış bir takım oyununun sonucuydu.
Sırbistan formasıyla iki gol atıp sapasağlam İstanbul’a dönen Adem Ljajic, topu yere indiren adamdı dün. Bu etkileşim Caner ve Quaresma’nın oyununa da verimlilik kazandırdı. Genç Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve sonradan oyuna giren Fatih Aksoy takıma tempo, dinamizm ve çok farklı bir rüzgar kazandırmıştı. Acaba dünkü aç ve genç enerjiyle yola devam etmek Beşiktaş’a bir maçın ötesinde, daha da yararlı bir süreç kazandırabilir miydi? Elbette evet diyoruz.
Kimse de Adriano, Pepe, Babel, Medel ve dünkü usta Atiba’yı ‘tu kaka’ ilan ettiğimizi sanmasın. Onlar da bu takımın değerleri. Dünkü maç sahadaki Beşiktaş’ın yaş ortalamasını düşürürken, takımın toplam futbol değerini de yükseltti. En az skor kadar değerli bir değişim.
Ljajic, Mustafa, Güven ve Oğuzhan’ın golleri hem şıktı, hem de akıl ve emek unsuru oyun kalitesinin sonucuydu. Bu arada... Güven Yalçın kardeşimiz golden sonra bir okçuluk ritüeli sergiledi... İtirazım yok, eyvallah. Yine de merak ediyorum. O hareketle hayal kırıklığı kahramanı Guiza’ya mı benzemek istiyorsun, yoksa Usain Bolt’a mı?
Maçın başından beri gol tehdidi savuran El Kabir’i Beşiktaş savunması nasıl kaçırdı, anlaşılır gibi değil. Bu arada Beşiktaş kulübesinden dışarı boynunu bile uzatmayan Guti’ye karşılık Beşiktaş İdari Menaceri Ali Naibi’nin de ölçüsüz davranışına dikkat çekelim... Umalım ki tekrarı olmaz.
Mete Kalkavan’ın VAR sistemine uyumu güzel. Biraz zaman alıp oyunu soğutmuş olmadılar mı?
Şenol Hoca başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutlarım. Onların yapacak çok işi var. Kolaylıklar diliyorum.
ALİ ECE - FANATİK
ADEM'E GÜVEN!
Beşiktaş forması giyen futbolcular ve onları hazırlayan teknik heyet en doğrusunu yapmış: Sadece saha içine konsantre olmuşlar. Güven Yalçın ve Dorukhan’da ısrar etmek, ilk 10 haftadakinden farklı olarak hem orta saha hem de forvet hattında daha dinamik bir Beşiktaş olmasını sağlayan bir numaralı faktördü. Daha dinamik ve daha disiplinli bu oyun kurgusunda da Adem Ljajiç özel yetenekleri ölçüsünde pırıl pırıl parladı. Quaresma da sadeleştirdiği oyunuyla kolektif açıdan katkı sağladı.
Ljajiç’in Güven’e attırdığı golde Guti-Raul ortak yapımı gollerin bizim lig ölçeğindeki bir benzerini izledik. Güven, o aşırtmasında da gördüğümüz gibi her türlü golü atabiliyor. Ljajiç için ise yeter ki önündekilerden birisi savunma arkasına iyi bir koşu yapsın, o zaman onun için asist yapmak kolaylaşıyor. O zaman da Beşiktaş iyi oyununu tabelaya yansıtabiliyor.
Gecenin sorusu
İyi kurtarışlar yapan Karius’un topu oyuna sokarken konsantrasyon düzeyi daha yüksek olsa daha iyi olmaz mı?
Maçın starı
Adem Ljajiç’i hiç izlemeden ona burun kıvıranlar, şimdi nasıl kıvıracaklar, elimde çekirdekle bekliyorum.
Maçın olayı
Isınırken sakatlanan Medel yerine 11’de başlayan Gökhan’ın da sakatlanması... Bu sezon Beşiktaş’ta yaşanan 17. sakatlık oldu.
Kısa mesaj
Milli maç arası bu sezon ilk kez Beşiktaş’a yaradı.
ERMAN TOROĞLU - FOTOMAç
DERBİYE KILÇIKSIZ BALIK
Dün akşam oynanan maçın Kayseri'ye alınmasının bin tane senaryosu var. Önce Afyon dediler, orada VAR yokmuş!.. Sonra Ankaragücü kulübü, Bursa'yı istemiş, bu kez de TFF 'olmaz' demiş. Cuma günü maçın Kayseri'de oynanmasına karar veriyorlar. Ankaragücü saat 5'te yola çıkıyor, 9'da Kayseri'ye geliyor; ardından da maça çıkıyor.. Sarı-lacivertliler maça iyi başladılar.
Baskı kurdular, tempolu da oynadılar. Fakat Ankaragücü seyircisi hiç yeri ve zamanı yokken, Beşiktaş kalecisi Karius'a şişe atmaya başlıyor. Oyun duruyor. Ankaragücü'nün temposu giderek artacakken, bu nedenden dolayı düşmeye başlıyor. Bu kez de Beşiktaş başlıyor oynamaya. Ellerinde iyi oyuncular da var. Haliyle oyunun gidişatını tamamen kendi lehlerine çeviriyorlar. Beşiktaş'ın birinci golünden önce bir penaltı pozisyonu var Ankaragücü lehine..
Hakem VAR'a gitmiyor.. İkinci yarıda bu kez Ankaragücü bir gol atıyor. Ama atılan golden önce bir faul var mıydı, yok muydu itirazları oluyor? Hakem bu kez VAR'a gidiyor ve golü iptal ediyor! Aslında faul kararında hakem net olarak haklıydı, çünkü pozisyon fauldü.
Ama pozisyonları ikiye bölüp bakın, vermediği penaltı pozisyonunun aynen kopyası. Sonra da zaten maç koptu. Ankaragücü 'Ben bu maçı alacağım' şeklinde futbol oynamadı. Beşiktaş daha derli toplu oynadı ve kaliteli ayaklarıyla işi bitirdi. Siyah-beyazlılar çok mu iyi oynadılar, hayır! Ama eski maçlara göre daha fazla koştular. Çünkü sahada, daha önce yedek kalan bir çok oyuncu vardı.
Mesela ilk gol atan Ljajic.. Quaresma'dan sıra geldi de iyi bir frikik attı. Zaten bu oyuncu iyi bir frikikçi. Ama Portekizli'den sıra gelmediği için bu vuruşları yapamıyordu. Siyah-beyazlılar için çok önemli bir maçtı. Buradan alacakları bir yara, önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesinde ligdeki bütün işlerini bitirirdi.
Sanırım bunun için olsa gerek, TFF'den de ince bir ayar geldi, maç Kayseri'ye alındı ve iş bitti.. Beşiktaş birinci maçı geçti, haftaya da G.Saray maçı var. Daha fazla bir sorun olur mu, pek olacağa benzemiyor. Çünkü G.Saray'ın sağ gitti, solu gitti, önü gitti, arkası gitti.. Derbi, her türlü siyah-beyazlılara hazırlandı sanki. Onlara da balığı, kılçıksız olarak yemek düşüyor..
OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM
KARTAL GERİ DÖNDÜ
ÖNEMLİ futbolcularından yoksun bir şekilde Ankaragücü karşısına çıkan Beşiktaş'ın nasıl bir oyun ortaya koyacağı büyük merak konusuydu. Beşiktaş zorlu geçmesi beklenen maçı akıllı oynayarak rahat bir şekilde kazandı. Bu duruma Ankaragücü'nün maça fazla motive olması ve Sarı-Lacivertli futbolcuların bu yüzden çokça bireysel hata yapması da etken oldu.
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ljajic de dün sahaya takımın lideri olarak çıkınca ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Sırp futbolcu attığı harika golün yanı sıra takımını organize eden isimdi.
GENÇLER UMUT VERDİ
Kadrodaki eksikler nedeniyle ilk 11'e giren Güven Yalçın ve Dorukhan da iyi oyunları ile hem Ankaragücü galibiyetinde büyük rol oynadılar hem de gelecek için umut verdiler. Sakatlanan Gökhan'ın yerine oyuna giren Fatih de savunmada iyiydi.
İlk yarıdaki etkili oyunu ile maçı koparan Siyah-Beyazlılar, Sarpsborg ve Galatasaray maçları öncesi kritik bir galibiyet alarak moral kazandı.
Ankaragücü karşısında alınan 3 puan Beşiktaş'ı zirve yarışında da tutmayı başardı.
MAÇIN EN İYİSİ: LJAJIC
Takımını bir maestro gibi yönetti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KENAN
İlk yarıda hiçbir varlık gösteremedi.
SERKAN AKCAN - FANATİK
LJAJİÇ’E ÖZGÜRLÜK!
Adem Ljajiç Beşiktaş’a geldiği günden beri kimliğini arıyor. Bir çok maçı formsuzluğu ya da sakatlığı sebebiyle kaçırdı. Oynadığında da vasatın altında kaldı. Hep vaat ediyor ama bir türlü gösteremiyordu. Ayaklarında hep prangayla oynuyordu sanki. Ankaracgücü’ne karşı 4-3-3’in sağ-sol içi oynamakla forvet arkasında oynamak arasındaki performans farkını sanırım uygulamalı olarak anlattı.
Ljaiç özel bir futbolcu, özgür olduğunu hissettiğinde sahada yapacaklarının sınırı yok gibi oynuyor. Ankaragücü’ne karşı forvet arkasında harikalar yarattı, golü nefisti ama asisti olağanüstü. Ayrıca Talisca’dan bu yana en iyi frikik kullanan Beşiktaş’lı futbolcu da o. Sanırım bundan sonra Şenol hocanın Ljaiç’ten bu özgürlüğü almaması Beşiktaş’ın hayrına olacak.
Mustafa Pektemek saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Ağustos ayında Beşiktaş’ın santfor sıralaması şöyle değil miydi? Larin, Negredo, Love, Umut, Güven... Mustafa? Mustafa yok. Evet Beşiktaş taraftarının tamamına yakınına göre Mustafa yok hükmündeydi. Hatta gitmediği için aldığı maaş üzerinden linç yiyordu o aralar. Çalıştı, talep etti, hak etti ve şimdi gollerini atıyor.
Maçın sorusu
Sahada, yedek kulübeleri de dahil 20 yaş altındaki tek futbolcu Güven Yalçın 90 dakikayı tamamlasa gelişimi için daha doğru olmaz mıydı?
Maçın starı
Ljaiç 1 direk, 1 gol, 1 asist ile gecenin yıldızıydı.
Maçın olayı
Ankaragücü taraftarlarının neredeyse her korner atışında Beşiktaşlı futbolcuları yabancı madde yağmuruna tutması. Özel güvenliklerin ve sonrasında polislerin izlemesi.
Kısa mesaj
Oğuzhan varken Dorukhan’ın; Love varken Güven’in oynaması... Güneş’ten takıma ince değil bildiğin en okkalısından mesajdı. Oğuzhan mesajı aldığını gösterdi ama Love umutsuz vak’a olma yolunda ilerliyor sanki.
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