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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu!

        1. Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        1. Lig'de 3. haftanın hakemleri!

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yaptığı açıklamaya göre ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

        21 Ağustos Cuma:

        21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: Gürcan Hasova

        22 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: Alper Akarsu

        19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Gökçen

        21.30 Bodrum FK-Muğlaspor: İbrahim Güner

        21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Yusuf Adnan Kendirciler

        23 Ağustos Pazar:

        17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

        19.00 Boluspor-Mardin 1969: Yusuf Ziya Gündüz

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        21.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik

        21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: Birkan Altındaş

        24 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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