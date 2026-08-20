1. Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:42 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yaptığı açıklamaya göre ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: Gürcan Hasova
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: Alper Akarsu
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Gökçen
21.30 Bodrum FK-Muğlaspor: İbrahim Güner
21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Yusuf Adnan Kendirciler
23 Ağustos Pazar:
17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Boluspor-Mardin 1969: Yusuf Ziya Gündüz
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21.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik
21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: Birkan Altındaş
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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