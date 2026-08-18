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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası elemeleri güç sıralamasında yine zirvede!

        12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası elemeleri güç sıralamasında yine zirvede!

        A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 16:10 Güncelleme:
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        12 Dev Adam güç sıralamasında yine zirvede!

        Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.

        Elemelerin ikinci turu öncesinde sıralamayı güncelleyen FIBA'nın sitesinde, ilk turda 6'da 6 yapan A Milli Takım zirvede yer aldı.

        Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.

        Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Laugardalshöll Arena'da İzlanda'ya konuk olacak.

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        #12 Dev Adam
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        #FIBA
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