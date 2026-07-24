A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde Çin karşısında!

Evinde altınları için öldürülen kadının cinayet şüphelisi, birlikte poz verdiği komşusu çıktı

Bursa'da, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 82 yaşındaki eşi A.K.'nin balkondan yardım istemesi üzerine eve sevk edilen ekiplerce, boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan 77 yaşındaki Faize Karaca'yı, ailece görüştükleri komşusu 51 yaşındaki Şengül Demir'in öldürdüğü belirlendi. Öldürdüğü Faize Karaca... Daha Fazla Göster Bursa'da, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 82 yaşındaki eşi A.K.'nin balkondan yardım istemesi üzerine eve sevk edilen ekiplerce, boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan 77 yaşındaki Faize Karaca'yı, ailece görüştükleri komşusu 51 yaşındaki Şengül Demir'in öldürdüğü belirlendi. Öldürdüğü Faize Karaca ile daha önce çektirdiği fotoğrafa ulaşılan ve evinde yapılan aramada cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetleri bulunan Demir, tutuklandı (DHA) Daha Az Göster