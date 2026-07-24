A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde Çin karşısında!
2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Çin karşısındaki 3 maçlık galibiyet serisini korumanın peşinde.
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:46 Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.
Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.
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