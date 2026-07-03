Ahmet Dal: Erzurumspor FK'yı Süper Lig'e hazır hale getireceğiz

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor FK Tesisleri'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İç transferden, dış transfer çalışmalarına, sponsorluk görüşmelerinden kamp programına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Dal, mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi.

"KAMP ÇALIŞMALARIMIZA ERZURUM'DA BAŞLADIK"

2025-2026 sezonunu Trendyol 1. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon tamamladıklarını hatırlatan Başkan Ahmet Dal, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edeceklerini belirterek, "29 Haziran itibarıyla yeni sezon hazırlıklarımızı Erzurum'da başlattık. Öncelikli olarak takımımızı Süper Lig'e taşıyan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibiyle yeniden anlaşmaya vardık. Kamp çalışmalarımızın tamamını Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Hazırlık döneminde birkaç hazırlık maçı oynayacağız. Bunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri kulübümüzün sosyal medya hesaplarından paylaşacağız" dedi.

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"İÇ TRANSFERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLADIK"

İç transfer çalışmalarında önemli mesafe kat ettiklerini ifade eden Dal, sözleşmesi sona eren birçok futbolcuyla yeniden anlaşma sağlandığını söyledi. Dal, "Başta kaptanlarımız Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı olmak üzere Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile yeniden anlaştık. Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta pay sahibi olan ancak yeni sezonda aramızda olmayacak futbolcu arkadaşlarımıza da kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Ayrılan oyuncularımızla ilgili gerekli açıklamaları da önümüzdeki günlerde kulübümüzün sosyal medya hesaplarından yapacağız" diye konuştu.

"DIŞ TRANSFERDE TİTİZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Yaklaşık iki aydır teknik heyet ve scout ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Ahmet Dal, dış transferde aceleci davranmadıklarını söyleyerek, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve scout ekibimizle birlikte Erzurumspor'umuz için en doğru, en kaliteli ve formamızın ağırlığını taşıyabilecek oyuncular üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehre ve bu camiaya yakışacak isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde yapacağımız transferlerle Süper Lig'e hazır bir şekilde gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Süper Lig'in ekonomik anlamda önemli sorumluluklar getirdiğini vurgulayan Başkan Dal, sponsorluk konusunda da çalışmaların devam ettiğini aktardı. Dal, "Yaklaşık bir aydır bu konuda yoğun mesai harcıyoruz. Başta kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere büyüklerimizle birlikte sponsorluk görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Erzurumlu iş insanlarımızın ve sponsorlarımızın desteğiyle Süper Lig'e güçlü bir şekilde girmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ"

Erzurumspor FK taraftarına teşekkür eden Ahmet Dal, yeni sezonda da aynı desteği beklediklerini belirterek, "Son dört yılda taraftarımız her zaman arkamızda dağ gibi durdu ve bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Süper Lig'de de gerek iç sahada gerek deplasmanda bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Taraftarlarımız müsterih olsun. Erzurumspor'u bugüne kadar nasıl en iyi şekilde temsil ettiysek, bundan sonra da aynı anlayışla temsil etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni sezon formalarımızı tanıtacağız. Daha sonra geniş kapsamlı bir basın toplantısıyla diğer gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. 2026-2027 sezonunun Erzurumspor'umuza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Mücadelelerin saha içinde kaldığı, centilmence bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.