Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi başladı!

        Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi başladı!

        Almanya Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Jürgen Klopp getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Almanya ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 12:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Almanya'da Klopp dönemi başladı!

        Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp oldu.

        Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tecrübeli çalıştırıcı ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı.

        Almanya’nın Dünya Kupası’nda Paraguay’a penaltılarla elenmesinin ardından Julian Nagelsmann’ın görevine son verilmişti. Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamazken son turnuvada da beklentilerin altında kaldı. Panzerler, son 32 turunda turnuvaya veda etti.

        TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

        59 yaşındaki Klopp, teknik direktörlük kariyerine Mainz'da başladı. 2001-2008 yılları arasında kırmızı-beyazlı ekipte görev alan teknik direktör, 2008-15 yılları arasında Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'da 2 kez Bundesliga'yı, 2 kez Almanya Süper Kupa'yı, 1 kez de Almanya Kupası'nı kazanan Klopp, 2015'te Liverpool'un başına geçti.

        Alman teknik adam, 2018/19 sezonunda Merseyside ekibiyle Şampiyonlar Ligi, 2019/20 sezonunda ise Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

        Liverpool macerasına UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FA Cup, Community Shield ve Lig Kupası başarıları da sığdıran Klopp, 2024'den beri aktif olarak teknik direktörlük görevinde yer almıyordu.

        Tecrübeli çalıştırıcı, RedBull'da Global Futbol Direktörlüğü görevini üstlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bali'ye tatile giden Burcu öğretmenin, 'tiny house'u çalındı

        ADANA'da öğretmen Burcu Güven'in (37), Bali'de tatil yaptığı sırada 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Şikayetçi olan Güven, taşınabilir evinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal