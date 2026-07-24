Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi başladı!

Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp oldu.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tecrübeli çalıştırıcı ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Almanya’nın Dünya Kupası’nda Paraguay’a penaltılarla elenmesinin ardından Julian Nagelsmann’ın görevine son verilmişti. Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamazken son turnuvada da beklentilerin altında kaldı. Panzerler, son 32 turunda turnuvaya veda etti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

59 yaşındaki Klopp, teknik direktörlük kariyerine Mainz'da başladı. 2001-2008 yılları arasında kırmızı-beyazlı ekipte görev alan teknik direktör, 2008-15 yılları arasında Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'da 2 kez Bundesliga'yı, 2 kez Almanya Süper Kupa'yı, 1 kez de Almanya Kupası'nı kazanan Klopp, 2015'te Liverpool'un başına geçti.

Alman teknik adam, 2018/19 sezonunda Merseyside ekibiyle Şampiyonlar Ligi, 2019/20 sezonunda ise Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Liverpool macerasına UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FA Cup, Community Shield ve Lig Kupası başarıları da sığdıran Klopp, 2024'den beri aktif olarak teknik direktörlük görevinde yer almıyordu.

Tecrübeli çalıştırıcı, RedBull'da Global Futbol Direktörlüğü görevini üstlenmişti.