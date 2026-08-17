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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Amedspor, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ü transfer etti

        Amedspor, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ü transfer etti

        Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Galatasaray'ın sağ beki Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        G.Saray'dan Amed'e transfer!

        Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül’ü renklerine bağladı.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül’e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.

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